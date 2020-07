El fraude de la "patrona" o "Sobre amarillo", cómo evitarlo

Cd. de México, México.- "Martha", una trabajadora del hogar, cuyo nombre real y datos personales se reservaron por cuestiones de seguridad, fue víctima del fraude de la "patrona" en su modalidad del "sobre amarillo".

"Recibí una llamada de extorsión. Me di cuenta ya después de que había entregado ya las cosas. Primero, me hablaron por teléfono, me habló una persona, una mujer, que según la señora estaba detenida en la Benito Juárez", narró. Después, relató, la persona que llamó le dijo que estaría en comunicación.

"Me colgó y conforme yo colgué el teléfono llamó alguien más y me dio el nombre de un sargento Benito no sé qué cosa, también que de la Delegación y, nuevamente, me dijo que la señora con la que yo trabajaba estaba detenida", recordó.

El delincuente se dirigió a la empleada por su nombre y hasta refirió datos de sus patrones. Luego, el hombre le volvió a marcar y dijo que habían hablado con un licenciado que asesoraba a su "patrona", quien le dio la instrucción para que "Martha" entregara la maleta con las pertenencias.

"La persona sabía donde tenía la señora todas las cosas, cosas que ni yo sabía, porque hay cosas que la señora a mí no me dejaba tocar... la verdad le entregué yo las cosas", indicó la víctima.

Busca un Sobre Amarillo es un guión que delincuentes usan para engañar a trabajadoras del hogar y después exigirles que entreguen entre 3 mil pesos y 100 mil dólares.

¿En que consiste el el fraude de la “patrona” o del “sobre amarillo”?. Los delincuentes hablan por teléfonos a las empleadas domésticas y les informan que la dueña de la casa tiene un problema y así manipulan a las empleadas para que hagan depositos bancarios o entreguen objetos de valor.

Autoridades han informado que incluso los delincuentes hacen videollamdas con las empleadas domésticas y las guian por la casa para encontrar los objetos de mayor valor que tienen que entregar para que la dueña de la casa sea liberada.

El Consejo Ciudadano MX informó a través de su cuenta de Twitter las recomendaciones que debes de tener las personas sin una trabajadora del hogar colabora contigo.

Recomendaciones para ser víctima de estos fraudes.

No des información personal a través de llamadas telefónicas.

Habla con tu trabajador (a) y pídele que nunca de datos personas ni atienda instruciones de extraños.

Si sales de vacaciones o viajas los fines de semana mantente en contacto con los empleados.

En caso de que se presente alguna llamada de esta naturaleza, lo recomendable es colgar. y contactar a la persona que supuestamente necesita ayuda.

Reporta y denuncia al número 5533 5533.

Denuncia sobre un posible fraude, además de recibir asesoría en caso de ser víctima.

