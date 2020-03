El grito contra la impunidad que viven las mujeres en México

CDMX.- El grave problema de los feminicidios, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación laboral y sexual, el acoso laboral que viven las mujeres en las empresas, en el que hay hostigamiento y acoso sexual, la falta de protocolos de prevención y atención a la violencia de género, así como toda la violencia que viven las mujeres al interior de las familias y en las calles, son solo algunas de las violencias que podrán reflexionarse con el paro de mujeres del 9 de marzo y este 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Elvia González del Pliego, coordinadora del Programa de Asunto de Género de la Ibero, en entrevista para EL DEBATE, considera que este paro nacional será un momento para visibilizar las violencias contra las mujeres en los diferentes ámbitos y un momento para la reflexión.

Por un lado, que las mujeres hablen de cómo poder cuidarse unas a otras, tender redes de cuidado y, al mismo tiempo, que los hombres puedan reflexionar cómo pueden contribuir para que estas violencias dejen de ocurrir, y sobre todo que la ausencia de las mujeres sea un grito en contra de la impunidad.

«La reflexión es: ¿qué pasaría si el día de mañana la compañera que tenías aquí al lado o las mujeres de tu familia simplemente no llegan, simplemente desaparecen o te avisan que encontraron su cuerpo deshecho en algún lado, en algún basurero? ¿Qué harías? ¿Cómo lo sentirías? ¿Cómo lo vivirías?», cuestionó Elvia González.

Mujeres salen a manifestarse / Foto: El Debate

Gabriela Gutiérrez Mendoza, responsable de la Unidad para la Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM (Unigents), destacó que tanto la marcha del 8 de marzo así como el paro del lunes son parte de este movimiento internacional que desde hace años tiene como misión la visibilización de las exigencias de las mujeres. Sin embargo, destacó que este año en particular en México los temas que predominan, por el contexto en que vivimos, es la violencia feminicida y las desapariciones.

«En este año, aquí en México, además de visibilizar el aporte de las mujeres a la sociedad, también se trata de que se visibilice la ausencia de esas mujeres que han sido asesinadas por su condición de género, que están desaparecidas, que sus madres las continúan buscando, y no hay acciones institucionales que den respuesta a ello», mencionó.

Por lo anterior, Gutiérrez hizo hincapié en que este 2020 de lo que se trata es de fortalecer el movimiento de las mujeres a partir de las condiciones con las que se cuentan en este momento en el país.

8 de marzo

Respecto al Día Internacional de la Mujer, González del Pliego dejó claro que no es un día de celebración, sino de conmemoración de todos los retos que siguen pendientes en cuanto que las mujeres puedan alcanzar sus derechos, como el de una vida libre de violencia, así como derechos de igualdad.

Por otro lado, Gabriela Gutiérrez opinó que el principal reto sería que las mujeres se miren como sujetas de derecho, es decir, que las mujeres se apropien de todos los derechos que ya se han colocado en la universidad, en las leyes locales y federales. Esto significaría que las mujeres sepan que los actos de violencia es una violación a sus derechos humanos y que va limitando sus vidas.

«Si alguien me acosa, entonces me limita el derecho al libre tránsito por los espacios públicos; entonces, mirar la violencia como un acto de violación a mis derechos humanos. Y que las jóvenes y mujeres en general nos demos cuenta de que están violentando nuestro ejercicio de derechos y que nosotras podemos ejercerlos de manera plena. Eso es el reto: el mirarnos como ciudadanas, el mirarnos como personas que podemos tomar decisiones dentro de un espacio como la universidad, la casa o en cualquier otro lugar y que, además, eso implica conocer cuáles son los instrumentos jurídicos vigentes y que me permitan hacer ejercicio, por lo tanto, de esos derechos», dijo.

Violencias visibles

La coordinadora del Programa de Asunto de Género de la Ibero, Elvia González, mencionó que afortunadamente ahora se ha visibilizado mucho más el tema de violencia de género, ya que ahora se habla de los feminicidios, de la violencia en contextos escolares, de hostigamiento y acoso sexual, de la violencia digital (que se ha hecho muy común entre jóvenes utilizando imágenes de sus exparejas), así como el tema de la falta de corresponsabilidad en los hogares, que las madres y padres compartan el cuidado y la educación de los hijos e hijas, así como la administración y cuidado del hogar, y el tema de la violencia política.

Gutiérrez Mendoza destacó que la unidad que dirige para la igualdad de género se creó a partir de una denuncia de la comunidad escolar al interior de la Escuela Nacional de Trabajo Social en septiembre de 2018, cuando las alumnas colocaron dentro de sus demandas a la escuela, en su pliego petitorio, los temas de hostigamiento y acoso, con la misión de atender las quejas y, en especial, crear mecanismos de prevención para erradicar estas violencias, explicó.

«Ha sido un proceso de construcción colectiva, donde nuestras alumnas han encontrado un espacio de atención, de escucha y de acompañamiento cuando se han sentido violentadas dentro de la escuela o incluso fuera de la escuela por personas que son integrantes de la comunidad universitaria o no. Eso a ellas les ha permitido recibir herramientas sicosociales para que puedan, poco a poco, resignificar la violencia y, las que así lo decidan, iniciar un proceso administrativo dentro de la universidad o, fuera de la universidad, un proceso penal», detalló.

En su experiencia al frente de esta unidad en la UNAM, Gutiérrez expuso que la mayoría de los casos que atienden tienen que ver con violencia en el noviazgo, ya sea por sus parejas actuales o algún exnovio que continúan buscándolas y ejerciendo en contra de ellas algún tipo de violencia.

Manifestaciones

Sobre las pintas que algunos grupos han hecho en diversas marchas, la experta destacó que a lo largo de la historia del mundo los cambios más importantes en los movimientos feministas, como el derecho al voto, no se realizaron de manera pacífica, pues incluso recordó que hubo en Inglaterra feministas encarceladas, pues pintaban camiones, paredes y otros actos similares a los que hemos visto en todos los medios y redes sociales los últimos meses. Destacó que son diferentes grupos feministas, y cada uno actúa en la lucha como considera que es mejor.

La responsable de la Unidad para la Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Gabriela Gutiérrez, expuso que en pleno 2020 se continúa viendo a la mujer como un objeto de apropiación; además, socialmente está permitido mirar a las mujeres como un objeto que se puede tocar, usar y que hasta se puede desechar (feminicidio).

«Por lo tanto, los tocamientos, por ejemplo, en el metro, hay un permiso social que valida ese tipo de conductas porque parecieran manifestaciones de la masculinidad», dijo.

Por otro lado, también destacó el gran peso que conlleva vivir bajo una gran impunidad en el país; casos donde hay delito en los que se cuestiona a la víctima, y no se focalizan en el agresor.

Respecto a las denuncias de acoso y hostigamiento que algunas alumnas han sufrido en diversas instituciones educativas y que han visibilizado a través de tendederos en los que describen la violencia ejercida en su contra, así como el nombre de quien la ejerció, la experta mencionó que es un ejercicio en el que su principal fuerza es que ayuda a ya no normalizar la violencia contra la mujer.

«Ya se presenta como un acto vergonzoso, negativo. Yo creo que ese ya es un superavance, porque deja de verse como algo normal. Ya se está dejando de ver bien que alguien te diga: “No le hagas caso, así es” o “Fue una broma, nada más te lo dice porque te esta galaneando o te está tirando la onda”. Ya por fin se está visibilizando como lo que es, es una violencia, es un acto no deseado, no pedido, no solicitado y se está empezando a romper esta idea de que las mujeres somos seres pasivos que nada más estamos esperando a que los hombres nos digan cosas para voltear y estar con ellos», destacó.

Gutiérrez Mendoza mencionó que los tendederos son una estrategia de agenda política realizados por alumnas y docentes de estas instituciones educativas. Dijo que, en particular, este ejercicio de denuncia sirve y posibilita la visibilización del acoso y hostigamiento que ellas han enfrentado diariamente, un ejercicio que les da voz a las mujeres que han estado en silencio viviendo este tipo de violencias.

Acciones

En cuanto al trabajo que falta por hacerse en pro de realmente empezar a ver acciones para erradicar la violencia de género, González del Pliego destacó que se debe fortalecer con recursos económicos el trabajo que realizan los Centros de Justicia para Mujeres, así como abrir más de estos centros en los municipios del país con personal capacitado en la materia de manera muy seria, pues en esos lugares las mujeres suelen ser revictimizadas.

También crear un observatorio de medios de comunicación en el que se sancione la publicidad que sea machista y sexista, así como los programas de televisión que promueven contenidos machistas a través de su programación.

«Hacer una alianza con medios para trabajar la deconstrucción de los estereotipos de género en los medios, la publicidad y programas; así como todo un trabajo que se debe realizar en los niveles educativos para la formación del personal docente en temas de perspectiva de género, y fortalecer un programa de Ciudades Seguras a nivel nacional».

Gabriela Gutiérrez destacó que en las acciones es de suma importancia que el Gobierno aplique todas las sanciones que sean necesarias también para decir: «esto no va a quedar impune», junto con ello impulsar procesos educativos que transformen nuestra sociedad y cultura, donde hombres y mujeres tengamos acceso al mismo ejercicio de derechos y a la procuración de justicia.

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Celebrado por las Naciones Unidas desde 1975 y proclamado por la Asamblea General en 1977, el Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. (Fuente: Naciones Unidas).

Este año el tema elegido por Naciones Unidas para esta fecha se denomina Soy de la Generación Igualdad: Por los Derechos de las Mujeres, siguiendo los pasos de la campaña de ONU Mujeres con el mismo nombre (Generación Igualdad) y que conmemora el 25.º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Además, en este año también se celebrarán otros logros significativos para la Organización, como el 10.º aniversario de la creación de ONU Mujeres, entre otros.