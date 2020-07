El número de casos no representa la totalidad de Covid-19: Gatell

Ciudade de México.- Una vez más el sub secretario de Prevención y Promoción de la Salud volvió a reiterar que son muchos más los afectados por este virus que los números que a diario presenta

Hugo López-Gatell volvió a afirmar que durante todo el tiempo que ha estado la pandemia en México, él mismo ha dicho en muchas ocasiones que las cifras de casos por Covid, ya sea en defunciones o casos confirmados no representa la realidad del país, ya que no se pueden contabilizar al 100 por ciento por varias razones.

Desde Palacio Nacional y en su conferencia de este sábado 4 de julio, el funcionario reiteró que no solo pasa esto en México sino en todos los países al que el nuevo coronavirus Sars-Cov-2 ha llegado.

Para no dejar duda al respecto, esto lo he dicho en innumerables ocasiones, desde el principio, sabemos que los casos que aquí presentamos todos los días no representan la totalidad de las personas enfermas con Covid en México, eso lo he explicado muchísimas veces desde antes de que tuviéramos el primer caso en México, afirmó.