El primer día del alza al pasaje el Gobierno CDMX sancionó a 78 unidades por incumplir acuerdos

Durante el primer día del operativo de verificación en el transporte concesionado de la CDMX, así como del aumento de un peso al pasaje, el Gobierno capitalino suspendió 78 unidades, remitiendo dos de ellas al corralón.

Al final de la jornada en que las tarifas en el transporte concesionado de la capital subieron un peso en todas sus modalidades, la Secretaría de Movilidad (Semovi) destacó a través de una tarjeta informativa el inicio del programa de revisión en transporte público concesionado, misma que durará hasta el 31 de julio.

De igual forma, la dependencia puntualizó que este miércoles fueron suspendidas 76 unidades, mientras otras dos fueron remitidas directamente al corralón, al no contar con licencia de manejo Tipo C vigente, seguro vial vigente, o no portar uniforme o llevar acompañante a bordo.

Mientras que la Semovi destacó que el 92.61 % de las mil 056 unidades que fueron revisadas durante esta jornada sí cumplió con los acuerdos pactados entre el Gobierno de la Ciudad de México y los transportistas, que la administración capitalina anunció el pasado 9 de junio.

Asimismo, las revisiones fueron realizadas a través de 43 operativos que abarcaron 14 alcaldías de la Ciudad de México, dejando fuera únicamente a las concesionadas de las demarcaciones Magdalena Contreras y Milpa Alta.

Además, la Semovi, al igual que varias dependencias del Gobierno capitalino y el Metro CDMX en sus redes sociales, pidió a la ciudadanía denunciar a través de Locatel cualquier cobro no autorizado o mal servicio en el transporte público concesionado.

Y es que durante las mesas de trabajo, que se realizaron durante varios meses desde el año pasado con transportistas, a cambio de aceptar cualquier aumento el Gobierno de la CDMX pidió a los concesionados comprometerse a cumplir con una serie de puntos, englobados en los criterios de seguridad, calidad del servicio, mantenimiento y capacitación.

Ante ello, y tras afirmar que el servicio ofrecido por los concesionados, a comparación de los transportes del Sistema de Movilidad Integrada (MI), según el GCDMX, dejaba mucho qué desear, por lo que ambas partes se comprometieron a los operativos de revisión que checarán que los conductores lleven la licencia de manejo Tipo C vigente y visible, porten uniforme, hayan completado el programa de capacitación y no lleven acompañante, mientras que las unidades no tengan vidrios polarizados y cumplan con el mantenimiento básico.