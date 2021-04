"El regreso a clases lo determina la SEP", reconoce Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó a través de redes sociales la forma en la que se coordinará con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el regreso a clases presencial y la vacunación del personal educativo contra el Covid-19.

Esta aclaración surge luego de que se diera a conocer que la mandataria local afirmó que el próximo agosto se podría regresar a las clases en las aulas.

Sin embargo, sostuvo que esta decisión recae en el organismo educativo a cargo de la titular Delfina Gómez.

"Buen día. En varios medios se resalta que mencioné que el regreso a clases sería en agosto. Aclaro lo siguiente pues considero muy importante este tema. 1. El regreso a clases lo determina la SEP y nosotros estaremos en total coordinación.

"2. Para el regreso a clases presenciales deben pasar 15 días después de que el personal educativo esté vacunado. Hasta el momento se nos informó por parte de la Secretaría de la Salud que en la Ciudad inicia la vacunación de este personal para todos los niveles hasta la semana del 19 de mayo", explicó Sheinbaum a través de Twitter.

La científica agregó que será a través de la autoridad educativa federal que se mantendrá el diálogo con el personal de educación básica y será a partir de mayo cuando arranque la convocatoria para la limpieza y mantenimiento de las escuelas.

"Ha sido un año difícil para tod@s, en especial para las familias con hij@s menores y por supuesto que para tod@s nuestr@s niñ@s. Pero como siempre, juntos saldremos adelante", declaró la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en redes digitales.

Baja ocupación hospitalaria en CDMX al 27%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 27%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el sábado 17 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 422, es decir, 79 espacios más que en el registro del día 16 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 698, es decir, 47 sitios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 628 mil 622, que representa un aumento de mil 296 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 69 más, que se agregaron a un total de 41 mil 56.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.