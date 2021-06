Elecciones 2021: Votan 8 mil 906 capitalinos de 46 países para elegir Diputación Migrante

Según datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el pasado domingo 6 de junio un total de 8 mil 906 ciudadanas y ciudadanos de la capital, residentes en 46 países, votaron en la elección de la primera Diputación Migrante.

Esta cifra equivale a poco más del 70% de los 12 mil 226 hombres y mujeres validados en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

Al darse a conocer los resultados de la referida elección, durante la sesión permanente del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), se precisó que mil 556 de los votos fueron recibidos por la vía postal, mientras que 7 mil 350 se emitieron, a través del Sistema de Votación Electrónica por Internet.

Con base en el cómputo de votación extraterritorial correspondiente a la capital del país, la Secretaría Ejecutiva informó que los sufragios fueron obtenidos por las candidaturas de las siguientes fuerzas políticas:

Raúl de Jesús Torres Guerrero del Partido Acción Nacional (PAN): 4 mil 883 votos

Andrea Kat Canto del Partido Revolucionario Institucional (PRI): 801 votos

Sandy Choreño Rico del Partido de la Revolución Democrática (PRD): 308 votos

Cecilia Miranda Mijangos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 74 votos

Diana Reyes Ángeles del Partido del Trabajo (PT): 90 votos

Beatriz Guerrero Auna del Partido Movimiento Ciudadano (MC): 431 votos

Verónica Puente Vera del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena): mil 983 votos

Mario Francisco Gutiérrez Martínez del Partido Equidad, Libertad y Género (PELG): 56 votos

Nancy Guadalupe Oviedo Camacho del Partido Encuentro Solidario (PES): 31 votos

Armando Tonatiuh Hernández Cuazitl del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP): 45 votos

Sergio Roberto Guzmán Rodríguez del Partido Fuerza Por México: 54 votos

El informe detalla que las candidaturas no registradas obtuvieron 28 votos y 122 votos nulos. Además, si bien se recibieron mil 563 sobres-voto, en siete de ellas, no contenían boletas, por lo que no se contabilizaron como votos válidos.

Este 6 de junio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, emitió su derecho al voto en una casilla ubicada en la colonia San Andrés Totoltepec de la demarcación Tlalpan, alcaldía de la que es residente.

A partir de las 08:30 horas, se le vio a la mandataria en la calle Prolongación Vicente Martínez, número 6 Bis, donde tachó las papeletas y las presentó ante los funcionarios de casilla.

Al terminar, Sheinbaum mostró el primer dedo con la marca negra indeleble que indica que la científica habría emitido el sufragio.

"Acudimos a votar. Haciendo nuestra fila como cualquier ciudadano. Hay que participar. Ejercer nuestros derechos", expuso Sheinbaum a través de Twitter.

Además, en la misma red social, la científica expresó que este domingo será un día importante para los mexicanos.

Sin embargo, la política prefirió no dar detalles ni comentarios sobre la votación a los medios de comunicación, limitándose a refrendar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador al expresar un "¡Qué viva la democracia!".

