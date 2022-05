Elena Poniatowska, símbolo que ha dado voz a mujeres, dice Sheinbaum en homenaje a la escritora

CDMX.- La escritora y periodista Elena Poniatowska es un símbolo que tomó partido por los estudiantes reprimidos por un régimen represivo en 1968 y 1971 y que además ha dado voz a las mujeres y a los movimientos sociales que han forjado la historia de México, destacó este jueves la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Elena, es inevitable que hablemos de ti, aunque no lo quieras, hoy día de tu cumpleaños, porque te queremos demasiado, porque no te rindes; pero no solo eso, le has dado voz sin titubeos a muchos y muchas protagonistas de las luchas sociales que han forjado nuestra Patria y que nos han llevado al lugar en donde estamos y donde seguimos luchando con esperanza”, expresó Sheinbaum en el Homenaje Nacional “Elenísima 90 años”.

En el Palacio de Bellas Artes, la mandataria capitalina refirió que la autora de “La Noche de Tlatelolco”, nacida el 19 de mayo de 1932 en París, Francia, fue de las primeras que con su pluma libertaria habló de la violencia y de la condición de desigualdad de las mujeres.

“En las decenas de historias que Elena ha ido contando con su maravillosa, franca y puntilluda pluma, nos ha ido mostrando de Hasta no verte Jesús mío, con Jesusa Plancarte, historias de mujeres insurrectas que, con su grandeza, entereza, convicción, vida, arte, lucha y vida cotidiana, han ido construyendo el México que no se contaba: el de las mujeres”, apuntó la alcaldesa capitalina.

Elena Poniatowska ha estado siempre en los momentos más difíciles del movimiento que hoy enarbola la Cuarta Transformación de la vida pública de México, ya que dio testimonio, junto a Carlos Monsiváis, del fraude electoral de 2006, apuntó la jefa de Gobierno de la CDMX.

“Gracias Elena, por darnos tanto, por querer y amar tanto al pueblo de México, por seguir escribiendo, por el último amante polaco, por reivindicar la lucha de las mujeres, de las causas más nobles, por no titubear nunca, por tu franqueza y por tus decenas de libros. Elenita, con amor, que sean muchos, muchos años más de la gloria de tenerte”, aseveró Sheinbaum.

Es muy bonito ver su cariño: Poniatowska

Elena Poniatowska Amor, la festejada, agradeció el Homenaje Nacional con motivo de sus 90 años y celebró que se haya contado con la presencia de sus familias y seres queridos.

"Es muy bonito estar hoy, a los 90 años; es muy bonito verlos a ustedes, ver todas sus caras, ver su cariño, el cariño también de los músicos y de todos los que han participado. Gracias. Gracias es una palabra muy bella, y la digo… se las digo desde aquí, desde el fondo del corazón: Gracias”, dijo la autora.

Antes, la secretaria de Cultura federal Alejandra Frausto, expresó que en el Homenaje Nacional del Palacio de Bellas Artes se reunieron voces, talentos y artistas de todas las generaciones para celebrar a Elena Poniatowska.

“Gracias Elena querida, princesa que decidió caminar la tierra y ser periodista; gracias por dejarnos celebrar tu vida, tus causas, tus luminosos trazos hechos letra que han pintado a todo México. Nos has dado tanto, Elena, que hoy solo te toca gozar y recibir. ¡Feliz Cumpleaños!”, manifestó.