Empresas de México deben cuidar bienestar de empleados

México.- Partiendo de la premisa de que todos merecemos vivir bien, Alejandro Ureña, especialista en cultura del bienestar, expuso para EL DEBATE la importancia de que dentro de una empresa el trabajador se sienta escuchado y atendido en sus necesidades para generar una verdadera productividad, rendir mejor y transitar a la felicidad.

La cultura del bienestar

Para Ureña, la integralidad es el principio central cuando se habla de cultura del bienestar, puesto que en muchas ocasiones se limita la discusión al bienestar físico, pero si no cuidamos nuestra mente, nuestras emociones y el aspecto espiritual, entonces queda un resultado incompleto. Ejemplificó este aspecto al compararlo con la rueda de una bicicleta; es decir, que si los radios de la misma no están todos al mismo nivel, no se va a generar un bienestar real y duradero.

Cuidar mente, cuerpo, emociones, relaciones sociales, finanzas, el nivel espiritual y profesional, así como el medio ambiente, son algunas de las áreas que procura armonicen dentro de la cultura del bienestar y el concepto de integralidad al cuidar de todas las aristas que nos componen como seres humanos, mencionó Alejandro Ureña, director de Empresas con Rumbo.

Aclaró que esto no tiene que ver con el perfeccionismo en todas las áreas, sino que al menos debemos contemplarlas. Añadió que un primer paso podría ser preguntarnos: ¿qué puedo hacer hoy para estar mejor físicamente?, y de igual manera en todos los aspectos en nuestra vida.

Bienestar en las empresas

Alejandro Ureña, quien ha sido asesor de empresas nacionales e internacionales, destacó que cuando se considera la cultura del bienestar como uno de los valores fundamentales de las organizaciones, entonces cada una de las estrategias implementadas se van a basar en el cuidado de la gente, en este caso los empleados. Dijo que si existen problemas de ansiedad o estrés, no se puede rendir igual, por ello cobra especial relevancia cómo convertir en una estrategia organizacional el bienestar de la gente en una empresa.

Conciliación laboral y necesidades

Un punto que resaltó es que las empresas deben ser conscientes de que el paradigma ya cambió como resultado de la situación de pandemia. Dijo que un aspecto muy arraigado aún en México y en la región latinoamericana ha sido la de tratar de controlar al trabajador, como si al no conocer lo que realiza en cada minuto del día fuera equivalente a que no esté haciendo nada.

Aseguró que los manuales y los diagnósticos organizacionales de hace seis meses ya no funcionan, puesto que como sociedad estamos en un lugar que no esperábamos, y deben ser transformadas las perspectivas que hay del negocio.

Como no es viable mantener el control de la misma forma que antes, la perspectiva debe orientarse al trabajo por objetivos y por proyectos.

Resaltó tres aristas de especial importancia en este sentido, una de ellas la comunicación que se tiene con el capital humano, puesto que si se comunican adecuadamente y se muestran los valores de la empresa, es mucho más probable que los colaboradores se sientan comprometidos con el propósito.

Recomendó una correcta comunicación y trabajar en los liderazgos para transformar la visión que se tiene de lo que significa ser jefe para en su lugar inspirar. Además, dijo que se tiene que encontrar la manera de conciliar el trabajo y la casa, porque en este momento el trabajo está invadiendo el espacio del hogar.

Finalmente, hizo énfasis en que debe darse la posibilidad de externar las necesidades propias de los colaboradores con sus jefes, y conmina a las pequeñas y medianas empresas a que escuchen a sus trabajadores, porque ellos también tienen las respuestas.

Empleo

Conseguir el bienestar es clave no solo para que la productividad aumente, sino también para que el empleado se encuentre a gusto en su trabajo, se implique con la compañía y sea su mejor embajador de marca.

Bienestar en el trabajo

El portal Restauración Colectiva señala que en un entorno como la pandemia por coronavirus que se extiende por todo el mundo y que amenaza la supervivencia de grandes empresas, pymes y profesionales, es clave implantar la cultura del bienestar de forma transversal, como principal catalizador para seguir cosechando resultados.

Para ello hay que educar, empoderar y acompañar a las personas en la conquista de estilos de vida que generen salud y bienestar en sus comunidades personales y profesionales.