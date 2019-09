En CDMX hombre le dispara a su exnovia por dejarlo

Ciudad de México.- Un hombre es buscado por agredir con un arma de fuego a su ex pareja sentimental, debido a la separación, en la Colonia Jalalpa Tepito, en Álvaro Obregón.

La mañana de este jueves, el agresor llegó en un vehículo con cromática de taxi, en el que labora, al domicilio donde habita la mujer de 25 años de edad.

El individuo, de 31 años, disparó varias veces de la calle al inmueble donde se encontraba su ex esposa, para después emprender la huida.

Después de las detonaciones, agentes preventivos del Sector Santa Fe acudieron al lugar y le brindaron ayuda a la mujer, quien resultó ilesa.

Asimismo, los uniformados desplegaron un dispositivo para ubicar al hombre, y encontraron el taxi en la Colonia Lomas de Capúla.

El ex esposo no estaba, pero con el tarjetón que había dentro del vehículo fue plenamente identificado por la víctima como el agresor y el arma que accionó no fue hallada.

Servicios Periciales se hicieron cargo de recabar los indicios balísticos de la tentativa de homicidio, delito por el que el hombre es buscado.