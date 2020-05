En México estamos en el mayor momento de contagios de Covid-19: expertos

México.- Para los expertos en microbiología y en ciencias biomédicas José Luis Sánchez Salas y Jaime Bustos Martínez, México hoy atraviesa una de las etapas de mayor contagio por COVID-19, por lo cual las medidas de reactivación que ha planteado el Gobierno federal con la nueva normalidad no serían recomendables.

En el marco de una mesa de análisis que fue transmitida por las redes sociales de Periódico EL DEBATE, como Facebook, Twitter y YouTube, los también académicos indicaron además que México no habría actuado a tiempo para evitar la propagación del COVID-19 desde su aparición en China. Hasta ayer, la Secretaría de Salud anunció la suma de 9 mil 415 muertos y 84 mil 627 contagiados.

Acciones oportunas

Jaime Bustos Martínez, doctor en Ciencias Biomédicas y académico en la Universidad Autónoma Metropolitana, explicó que si bien el número de muertes en México no ha sido tan elevado como en otros países, tampoco se está a los niveles de aquellos países que han sabido controlar la epidemia: «A pesar de que ya estaba anunciada la llegada del virus, algunas cosas sí se hicieron, pero otras no, y en este momento estamos en la fase más alta de los contagios en México. No es recomendable todavía bajar la guardia en las medidas de seguridad que tiene el país», apuntó.

Jaime Bustos Martínez, doctor en Ciencias Biomédicas. Foto: Cortesía

José Luis Sánchez Salas, doctor y maestro en Ciencias con especialidad en microbiología por el IPN y académico en la Universidad de las Américas Puebla, indicó que es prácticamente imposible responder si se tienen las cantidades reales actuales en las estadísticas de salud, que siquiera sean cercanas a los contagiados, enfermos y muertes por coronavirus. Esto al destacar que en México no se han realizado las pruebas necesarias.

José Luis Sánchez Salas, doctor y maestro en Ciencias. Foto: Cortesía

Siendo la economía un factor en medio del regreso a la nueva normalidad, el economista por la Universidad Autónoma Metropolitana Daniel Jaffet León Chávez y especialista en derecho por la UNAM indicó que las familias mexicanas se verán afectadas como consecuencias del periodo de pausa en las actividades económicas.

Daniel Jaffet León Chávez, economista y experto en Derecho por la UNAM. Foto: Cortesía

Entrevistas a expertos en la salud

¿Cómo podríamos decir que este virus se ha comportado en nuestro país?

Igual que en otros países, el contagio es muy similar. Teniendo un individuo contagiado (o varios) usualmente asintomático o con síntomas de resfriado, estornudo o tos, e infectó a los que estaban a su alrededor, y así se siguió el contagio a los demás. Los contagios de este tipo siguen una dispersión logarítmica: José Luis Sánchez Salas, doctor y maestro en Ciencias.

El virus sigue un comportamiento normal; es decir, infecta a los organismos susceptibles. En cuanto al comportamiento normal de una epidemia, debe seguir una curva de campana, con una fase de inicio, alcanza un máximo y desciende. Si vemos la curva de México, seguimos en la fase de ascenso; llegará un momento que empiece a disminuir: Jaime Bustos Martínez, doctor en Ciencias Biomédicas.

¿Considera que han funcionado las estrategias de pruebas y sana distancia?

Esta información no es posible contestarla, porque el Gobierno de México no invirtió en pruebas suficientes para tener una idea clara de cuántos individuos están infectados entre los asintomáticos, síntomas leves, enfermos y muertos por COVID-19. De tal manera que es imposible contestar si ha sido exitosa o no: José Luis Sánchez Salas.

El 5 de mayo, el doctor López-Gatell mostró una gráfica teórica del comportamiento de la infección y dijo que el pico sería el 8-10 de mayo: no se cumplió. Los últimos días hemos tenido número elevados de casos. Según el doctor López-Gatell, la curva se terminaría para el 11 junio, y se tendrían 6 mil muertes. Esto ya se superó, y para el 11 de junio no se habrá terminado la curva: Jaime Bustos Martínez.

¿Considera que las medida para contener los contagios se aplicaron en el momento correcto?

No, las medidas para prevenir el contagio al inicio de la pandemia no se aplicaron cuando debieron ser aplicadas. Las medidas que se implementaron ayudaron a reducir la dispersión del virus y evitar la saturación de hospitales, pero ¿eso es cierto? Si no sabemos realmente cuántos enfermos de coronavirus tenemos, cuántos portadores y enfermos con síntomas suaves tenemos: José Luis Sánchez Salas.

Se aplicaron con más tiempo que en Europa, y se ve en la reducción en el número de casos y muertes con respecto a estos países. Además, no se han saturado todos los hospitales, como en otros países. Pero se tiene que pagar una cuota económica: Jaime Bustos Martínez.

¿Cómo considera que pudiera comportarse el virus a partir del 1 de junio?

Primero es importante considerar que al virus no le importa si es una nueva normalidad o no, el virus pasará de una persona a otra si esta no tiene algún mecanismo de protección. Esto permitirá que siga dispersándose entre la población. Los semáforos solo indicarán si el número de camas es suficiente para más personas infectadas, pero ¿acaso se sabe si el número de personas infectadas rebasará o no este número? ¿Los hospitales serán suficientes?: José Luis Sánchez Salas.

El virus seguirá infectando a las personas susceptibles. Como el número de personas susceptibles debe ser menor, se debería tener un menor número de casos. Seguirá el virus diseminándose por todo el país, incluyendo los municipios de la esperanza. No sabemos cómo se va a comportar el virus en verano. Se supone que disminuirán los contagios, pero hay que esperar: Jaime Bustos Martínez.

Recomendaciones a los ciudadanos en la nueva etapa

Considerando que el virus se transmite por el aire y que está en superficies o personas infectadas, propongo que de manera obligatoria toda la población use cubrebocas y de manera correcta cubriendo también la nariz. Cuando toses o estornudas y usaste la mano para cubrirte, recomendación extra: lávate las manos o usa gel antimicrobiano, así reduces la contaminación de objetos o piel. No te toques la cara, para esto también ayuda usar una careta: José Luis Sánchez Salas.

Seguir con las medidas de prevención, si es posible quedarse en casa, bien; si no, se puede utilizar cubrebocas, googles o caretas, lavado de manos, desinfección de casa y cosas; mantener la distancia entre personas. Estar atentos a las indicaciones del Gobierno, hacer caso del semáforo que se va a implementar, y si está en rojo no salir. No bajar la guardia, no relajar las medidas preventivas: Jaime Bustos Martínez.

¿Cómo considera que va a impactar la pausa en actividades económicas?

El próximo año presentaremos una contracción de toda la economía, y las partes más afectadas serán las familias mexicanas, ya que las empresas toman al capital de trabajo como un gasto, y este está siendo prescindido para lograr resistir estos momentos de incertidumbre. Los meses por venir serán aún más difíciles y se perderán aún más empleos, situación que se ve empeorada por la ausencia de políticas fiscales contracíclicas: Daniel Jaffet León Chávez, economista y experto en Derecho por la UNAM.

¿Es posible crear un punto medio entre la salud y la economía?

En el caso de México, el Gobierno ha decidido llevar a cabo la «nueva normalidad», donde se reabrirán actividades económicas, pero con medidas particulares, tales como lavado frecuente de manos, uso de gel, distancia personal y uso de cubrebocas. Estas medidas podrán resultar efectivas en la medida en la que logremos suavizar la primera ola de nuevos enfermos y mortalidad: Daniel Jaffet León Chávez.

¿Qué precauciones económicas podría tomar la ciudadanía?

Evitar compras de bienes de lujo, realizar un balance de ingresos contra gastos para determinar cuál es la mejor manera de repartir el ingreso disponible, priorizando las necesidades básicas.

En caso de ser propietario de un pequeño negocio, pensar en la posibilidad de ofrecer sus bienes y servicios por la modalidad de comercio electrónico. Diversos análisis apuntan a que esta modalidad está teniendo un auge sin precedentes y se presenta como un área de oportunidad para la empleabilidad: Daniel Jaffet León Chávez.

Entrevista Completa

Para ver la entrevista completa con los especialistas, puede acceder al siguiente enlace en Facebook:

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 30 de mayo sobre el Covid 19

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

¿Es opción viable la inmunidad de rebaño ante el coronavirus?