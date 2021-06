En bitácoras, información de mantenimiento a la Línea 12 en mi gestión: Mancera

El exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, rechazó tener conocimiento sobre alguna filtración de los peritajes e investigaciones en torno al desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro.

Agregó que todo lo que se hizo durante su gestión (2012-2018) se encuentra en las bitácoras que están resguardadas en las instituciones, a la vez que reiteró desconocer algo más que la información oficial, por lo que se dijo a la espera de los dictámenes.

“No tengo conocimiento de algún tipo de filtraciones o de cualquier otra cosa que no vaya a ser la información oficial que es la que estamos esperando cuando se tengan los dictámenes en el momento oportuno”, afirmó a medios en la sede del Senado.

Reiteró su disposición para colaborar “en lo que se requiere”, y subrayó que “cada uno de los pasos que se dio, cada una de las acciones que se tomó se hizo en el marco tanto de la información de empresas internacionales que dictaminaron como de los expertos mismos con los que cuenta el Metro. El Metro cuenta con personal calificado y están pendientes de manera permanente”.

Hablarán de otra cosa

Por último, Mancera Espinosa rechazó emitir algún otro comentario sobre el caso, reafirmando que se mantendrá al pendiente de lo que arrojen los dictámenes. Situación similar a la de la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien durante su videoconferencia diaria pidió evitar las confrontaciones y hablar de otro tema.

“Estamos totalmente de acuerdo con el canciller de que, en efecto, tiene que darse a conocer la verdad con base en evidencias técnicas y que aquí no va a haber una confrontación. Lo que va a haber es verdad y lo que ha de haber es conocimiento público de ello. No podemos esconder nada”, destacó la titular de la CDMX.

Ello, luego del reportaje de The New York Times que refiere que la causa del derrumbe de la Línea 12 entre las estaciones Olivos y Tezonco, en la alcaldía Tláhuac, está en su construcción y no en falta de mantenimiento, sugiriendo que el antecesor de Mancera y actual canciller, Marcelo Ebrard, habría apurado la obra, así como reducido el presupuesto, a fin de inaugurarla mucho antes de que terminara su gestión en 2012.