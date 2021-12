En libro, desmenuza Icela Lagunas investigación que "predijo" la caída de la L12 del Metro CDMX

Desde antes de su inauguración, Proyecto Metro, bajo la dirección de Enrique Horcasitas, tuvo un informe que acusaba procesos incompletos en la construcción de la Línea 12 que la hacían inoperable con pasajeros, por lo que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) no podía garantizar la seguridad, recuerda Icela Lagunas en “Línea 12. Crónica de una tragedia anunciada”.

En su libro, la periodista recopila la información que la llevó a publicar en 2012 en Reporte Índigo sobre los riesgos que significaba operar la aún no estrenada línea dorada del Metro CDMX.

“Tuvieron que cambiar 900 metros de riel” días antes de la inauguración, recuerda Lagunas en entrevista para DEBATE sobre los documentos que advertían desde entonces sobre el desgaste acelerado sobre las vías a causa de las llantas férreas sobre los rieles construidos para un tren con neumáticos.

Agrega que la idea de recopilar toda la información que publicó durante años sobre las fallas de origen y que dos años después llevaron al exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera a cerrar la Línea 12 para darle una renovación total, pues los trenes ya no podían circular por las vías tan onduladas.

Sin embargo, más allá de un recuerdo de que ya “se veía venir”, Icela plasma en su libro la voz de los familiares de las 26 víctimas mortales, y los más de 100 lesionados, entre los reconocidos y, quienes, al no ameritar atención urgente en un hospital, no son reconocidos como afectados, pero cada noche sufren los recuerdos de los otros pasajeros que no lograron salir del tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco aquel 3 de mayo, cuando ellos “solo querían volver a casa”.

Portada del libro Línea 12. Crónica de una tragedia anunciada

“Ebrard no quiso escuchar”

En la entrevista, la periodista recuerda aquella reunión que tuvo con el exjefe de Gobierno y ahora canciller Marcelo Ebrard, donde él le recriminó hacer más caso al supuesto complot orquestado desde el STC por su entonces director Joel Ortega.

“Quería mostrarle los documentos que hablaban sobre las fallas, porque a lo mejor no los conocía, pero no quiso escucharme”, destaca sobre esa reunión que después la llevó a encontrarse con el exdirector del Proyecto Metro, y ahora uno de los principales inculpados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Enrique Horcasitas, quien tras darle la documentación de las empresas que acreditaban la Línea 12 desapareció evadiendo la orden de aprehensión en su contra.

Pero las certificaciones internacionales no hablaban sobre la obra civil, que fue el verdadero problema en la Línea Dorada, y que años más tarde causaron el colapso del tramo elevado, como ahora confirman los peritajes de la FGJCDMX y de la empresa DNV.

Aunque quizá lo más destacable del libro, publicado por Planeta, son aquellas historias que narran desde adentro lo que ha sido el proceso a siete meses del desplome del tren, así como las presiones que han denunciado por parte de las autoridades capitalinas en torno al acuerdo reparatorio.

Situación que ya hasta llegó al juzgado, luego de que, tras denunciar opacidad al suspenderse la audiencia inicial del 25 de octubre, este viernes las defensas de los familiares de las víctimas mortales y de los acusados señalaron no conocer de qué trata el acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de México y las empresas.