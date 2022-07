En menos de un mes, suman 12 mil revisiones a transporte concesionado en CDMX

A poco más de tres semanas desde el aumento de la tarifa a transporte concesionado, que inició el pasado 15 de junio, autoridades de la Ciudad de México suman un total de 12 mil revisiones a unidades motoras.

En dicho periodo se han realizado sanciones a 872 unidades por no cumplir con los requisitos de licencia Tipo “C” vigente, seguro vigente, no portar uniforme, llevar acompañante, portar con vidrios polarizados o no portar cromática.

Por fi fiera poco, 404 de las unidades suspendidas fueron por falta de licencia vigente, es decir, casi la mitad, que se detectaron tras una serie d eoperativos de revisión a cargo del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para regularizar las unidades se colocó el módulo Vallejo ubicado en Poniente 152, No. 1020, Col. Industrial Vallejo en la alcaldía Azcapotzalco, también se habilitó otro a un costado del Velódromo Olímpico Agustín Melgar en la alcaldía Venustiano Carranza.

Así lo detalló la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), que también destacó que 130 sanciones han sido por falta de uniforme que va de pantalón oscuro y playera clara (blanca o azul).

En caso que la ciudadanía noté alguna irregularidad, como cobro excesivo, ausencia de uniforme y mla servicio, puede denunciarse a través de Locatel al número *0311 o en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad.