"En mi casa puedo hacer lo que yo quiera", replican jóvenes tras fiesta Covid en Cuajimalpa

El alcalde de Cuajimalpa de Morelos, Adrián Rubalcava Suárez, expresó su rechazo ante una "Fiesta Covid" realizada por un grupo numeroso de personas en una residencia privada, ubicada en la avenida Stim 1416 en la colonia Chamizal/Bosques de las Lomas.

"Inconscientes e inhumanos, me muero de rabia: por un lado estoy buscando un hospital para una persona que ya no puede respirar y no encuentro lugar para salvarle la vida", expresó el funcionario.

La alcaldía está rebasada en solicitudes de ambulancias y el Gobierno de la Ciudad se encuentra sin capacidad de hospitales.

Autoridades de la Alcaldía realizaron un operativo contra fiestas clandestinas tras el reporte de vecinos en la zona, sobre una celebración en pleno semáforo rojo en la Ciudad de México.

Elementos de seguridad privada negaron el acceso de las autoridaes locales al circuito de la vivienda.

Hora y media después del arribo, un sujeto salió del inmueble y brindó atención a los oficiales, quienes le hicieron enfasis sobre la permanencia en semáforo rojo y pidieron el desalojo del área.

"La verdad esta es una falta de respeto, incluso para las personas que han estado falleciendo, para los médicos, para las enfermeras", refirió César Reyes, uno de los trabajadores que asistió a la cancelación del evento social.

Ante el hecho, un joven, en aparente estado de ebriedad, que era parte de la celebración, expresó:

"Somos cinco parejas cenando, ahorita ya nos vamos, somos poquita gente. Disculpe por el rollo, buenas noches".

Sin embargo, autoridades aseguraron tener el registro de más personas en la fiesta.

A la conversación se sumó un vecino junto del inmueble, quien dijo ser jefe de módulo y pidió a los individuos que "de favor desajolen, terminen la fiesta, y se acabó".

El alcalde refirió que algunos asistentes se negaron a finalizar la celebración bajo el argumento de que "en mi casa puedo hacer lo que yo quiera".

"Se ponen altaneros y se niegan a detener la fiesta Covid", lamentó Ruvalcava

"Ellos son los responsables de que la situación esté como está, el desempleo y la crisis de salud".

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los diputados y autoridades de gobierno de la capital para hacer algo a fin de "sancionar fuerte a los inhumanos, si no, esto no va a parar".

"¡Urgen sanciones ejemplares, no van a entender si no hay sanciones reales!", asentó.