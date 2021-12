En riesgo, consulta de Presupuesto Participativo sin alza a recursos: IECM al Congreso CDMX

Sin un incremento del 22 % en lo asignado por el Gobierno de la Ciudad de México en 2022 estaría en riesgo la organización de la consulta de Presupuesto Participativo, adelantó Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del IECM al Congreso de la Ciudad de México.

En reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso CDMX, Avendaño Durán destacó que para este año el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recibió mil 686 millones de pesos que le quedaron cortos, pues gracias a las condiciones económicas actuales le faltan 76 mdp para cubrir las prerrogativas de noviembre y diciembre de los partidos políticos en la ciudad.

Por ello, solicitó al Congreso CDMX elevar el techo presupuestal a mil 955 millones de pesos en 2022, alrededor de 22 por ciento superior a lo asignado por la Secretaría de Administración y Finanzas.

En este sentido, aseguró que con lo asignado por la dependencia capitalina el IECM prácticamente deberá olvidarse de las actividades fuera de su funcionamiento ordinario y el pago del financiamiento a partidos políticos, pues no podría realizar la consulta del Presupuesto Participativo, actividades preparatorias para las elecciones de 2024 ni los programas de educación cívica que lleva a cabo.

Sin alza, pero con peticiones

Y mientras los legisladores resaltaron la importancia de que el organismo mantenga su autonomía, pidieron al Instituto Electoral continuar con el fomento a la cultura democrática entre los niños y fortalecer la participación ciudadana y de los capitalinos en el extranjero, las de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas recomendaron reducir a la mitad los recursos a partidos políticos y usar esos recursos para incentivar la participación ciudadana en la CDMX.

Y aunque los de oposición en la Comisión de Presupuesto del Congreso CDMX ven la importancia de dotar de los recursos necesarios al instituto encargado de velar por la democracia, resaltaron la improbabilidad de que los oficialistas le “enmienden la plana” al Gobierno de Sheinbaum.

“No puedo asegurarles de que habrá un incremento al presupuesto del Instituto porque a este gobierno y a sus diputadas y diputados, no les gustan las opiniones que no sean las propias. Les anticipo que lo más probable es que no le muevan ni un centavo a la propuesta que fue enviada por la Secretaría de Finanzas, pero les pedimos resiliencia”, atajó Daniela Álvarez, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana.