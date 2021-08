En semana de récords de contagios Covid-19, capitalinos inundan el Centro Histórico de la CDMX

México.- Tras una semana consecutiva en la que México registra cifras récord de contagios de Covid-19, las calles de la Ciudad de México se muestran abarrotadas por cientos de capitalinos que van o vienen de sus trabajos o que, de plano, salen a "torear" el contagio. Para muestra, el corredor peatonal Madero en el Centro Histórico.

Durante la semana que concluye, la Secretaría de Salud (Ssa) dio cuenta de cómo la república mexicana día a día iba sobrepasando la barrera de los 20 mil contagios cada jornada, llegando a rebasar los 3 millones de contagios a lo largo de la pandemia de SARS-CoV-2. Desafortunadamente, a la par, también se han acumulado 248 mil 167 muertes por complicaciones derivadas del contagio del coronavirus.

No obstante, a pesar de los altos índices de contagios, del aumento en hospitalizaciones y de que la variante "Delta" está afectando cada vez más a los grupos de edad menores a los 60 años, la vida en las grandes y pequeñas ciudades mexicanas no para.

En fotos se puede apreciar cómo los habitantes de la Ciudad de México atiborran el corredor peatonal Madero en el Centro Histórico. Las imágenes recuerdan a películas muy famosas en donde el personaje principal caminaba en medio de cientos de personas, pero quizás ahora el "protagonista", presente en todos lados desde hace más de un año, sea aquel que precisamente pase desapercibido a la vista.

Las fotografías tomadas por Reforma retratan la realidad de miles de familias, a lo largo y ancho de la república mexicana, que todos los días se tienen que enfrentar a la contingencia sanitaria, quieran o no quieran, para buscar traer los alimentos a casa, pues, como se decía en un principio y aún ahora se usa como argumento infalible, "si no me muero de Covid-19, me voy a morir de hambre".