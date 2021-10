En un día, 5 mil 803 menores de 12 a 17 años recibieron la vacuna anticovid: Sheinbaum

Este lunes 5 mil 803 menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad recibieron la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, afirmó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Ello, durante el primero de cuatro días en que el Gobierno de la Ciudad de México aplicará la inyección de Pfizer/BioNTech a los adolescentes, luego de que es la única aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para aplicarse en menores de 18 años.

“Realmente fue muy ordenado todo el proceso, no hubo ninguna demanda adicional”, acotó Claudia Sheinbaum sobre el proceso de vacunación en las dos únicas sedes.

A su vez, destacó que solo se está permitiendo la entrada a quienes se registraron en la página mivacuna.salud.gob.mx, y que tienen alguna de las 40 comorbilidades establecidas por la Secretaría de Salud federal.

Aunque sí acotó que hubo padres de familia que llegaron con menores con enfermedades no tan graves y que no están contempladas en la lista, por lo que no pudieron recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2.

En tanto que el GCDMX estará aplicando la protección contra la Covid-19 a los menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad del lunes 25 al jueves 28 de octubre, tanto en la Biblioteca Vasconcelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina), en la alcaldía Coyoacán.

Mientras que al anunciar la jornada de vacunación para los adolescentes, luego de que alrededor de 200 habían obtenido el amparo judicial para recibir la vacuna, el Gobierno de Sheinbaum resaltó que vacunarán en promedio a 5 mil adolescentes al día para cumplir una meta total de 20 mil vacunas.

Sobre los médicos

Por otra parte, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró durante su conferencia de prensa que, a la par de buscar la atención para los pacientes con Covid-19, durante la pandemia se han incorporado alrededor de 8 mil trabajadores de la salud al sector en la CDMX.

Agregó que estos 8 mil trabajadores han sido incorporados de forma permanente a las diferentes nóminas del sector salud en la capital del país, tanto en hospitales como en centros de Salud, del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en la CDMX o en los del Gobierno de la Ciudad de México.

Leer más: Atiende Salud en tu Vida a 63 mil 373 pacientes con padecimientos crónicos en CDMX

Ello, aseguró Sheinbaum, con la finalidad de mejorar sus condiciones laborales, luego de que muchos de los voluntarios habían quedado sin trabajo después de la primera ola de la pandemia.