En video, Sheinbaum defiende vacunación contra Covid-19 ante regreso al semáforo amarillo

Un día después de que la Secretaría de Salud (SSa) federal actualizó el semáforo epidemiológico de la CDMX al amarillo, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum retomó sus videos nocturnos para reiterar que su administración seguirá con la campaña de vacunación.

En su videomensaje, difundido en redes sociales, Sheinbaum afirma que las evidencias científicas refieren que la mejor estrategia contra la Covid-19 es la vacunación, por lo que reiteró su llamado a los capitalinos a que acudan a una de las 10 macro unidades vacunadoras según su rango de edad.

En este punto, subrayó que se cuenta con la cantidad suficiente de vacunas para aplicar el refuerzo a todos los capitalinos, a la vez que remarcó que la CDMX no cerrará actividades para no afectar la economía de la ciudad, que no se ha recuperado del cierre de 2020.

Asimismo, destacó que durante la semana se logró el récord de vacunación al aplicar 600 mil dosis de refuerzo en tan solo cuatro días, a lo que agregó que para el miércoles esperan llegar al millón de inyecciones entre los de 50 a 59 años.

“La vacunación es la mejor forma para defendernos ante el Covid-19, y en caso de haberse contagiado, reduce la posibilidad de enfermar gravemente”, apuntó Sheinbaum en su mensaje.

Entre diferencias y matices

En tanto que en esta ocasión, en el videomensaje sale acompañada por la bandera de México y el escudo del Gobierno de la Ciudad de México, y como fondo uno de los patios internos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, a diferencia del de Año Nuevo en que salió en la biblioteca, como en los demás referidos a la pandemia, especialmente a los cambios de semáforo.

También durante el mensaje Claudia Sheinbaum aprovechó para matizar el discurso de las últimas semanas que, tanto en conferencias de prensa como en comunicados, tanto ella como la Secretaría de Salud (Sedesa) y su titular Oliva López Arellano referían que ante síntomas, aislarse, y en caso de malestar llamar a LOCATEL, dejando el hospital para aquellos con comorbilidades y adultos mayores.

Y es que en esta ocasión, aunque sí llamó al aislamiento en caso de presencia de síntomas, puntualizó que en caso de síntomas leves, mientras que ante la aparición de malestar llamó a los capitalinos a acudir a alguno de los hospitales de atención Covid, a la vez que acotó que hay suficiente espacio para atender casos.

De igual forma, señaló el servicio de LOCATEL (555658 1111) para recibir atención médica y la resolución de dudas, destacando que siempre hay personal al pendiente, y es que desde hace algunas semanas destacaba al servicio administrado por el Gobierno de la Ciudad de México como el primer filtro de atención, donde se les indicaba si debían acudir a algún centro médico o si se les podía enviar a algún elemento de El Médico en Tu Casa.