'Encontré una alcaldía saqueada, desordenada', señala Lía Limón gestión de Morena en AO

La alcaldesa de Álvaro Obregón en Ciudad de México, Lia Limón, encontró con vehículos inservibles y multas impagables.

En actas, el Gobierno saliente reportó una flotilla de 840 automóviles utilitarios, pero lo que no esperaban es que la mayoría no pudiera circular.

"De esos 834, el 40% no sirve y los vehículos están sin verificar, sin mantenimiento preventivo y correctivo, sin tags para carga de gasolina y muchos sin condiciones para seguir circulando, punto", aseguró Lía Limón.

Solamente en multas acumuladas por la falta de verificación vehicular, la deuda heredada asciende a más de un millón de pesos.

"A menos de que nos condonaran las multas o que se las cobraran a los funcionarios públicos anteriores, que son quienes las tendría que pagar", explicó.

Para el último trimestre, la Alcaldía cuenta con 41.5 mdp, el 1.5% del total del presupuesto 2021.

"El material que había para operación hidráulica se agotó en tres semanas, igual que el material que había para alumbrado público, la maquinaria de áreas verdes, de obra y servicios urbanos tampoco tuvo mantenimiento preventivo ni correctivo y mucha está inservible", detalló.

La aliancista explicó que aunque en la corta transición vislumbraban una Alcaldía en malas condiciones, en cuanto tomaron posesión notaron que el problema era mucho más grave.

"Encontré una Alcaldía saqueada, desordenada, con inmuebles en muy malas condiciones y con demandas ciudadanas absolutamente desatendidas", sumó.

¿Qué dijo Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc?

En la entrevista, Sandra Cuevas asegura que le va a dar herramientas a la gente para salir de la pobreza y no les va a regalar dinero.

"Porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan", añade Sandra Cuevas.

El video de la entrevista que Carlos Alazraki le hizo a Sandra Cuevas fue publicado el pasado 21 de octubre.

"Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres, a mi no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”, dijo la alcaldesa en un video.