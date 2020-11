Endurecen Hoy No Circula de mañana jueves 12 de noviembre

Ciudad de México.- Debido a la alta concentración de ozono sobre el Valle de México el programa Hoy No Circula se endurecerá este jueves 12 de noviembre, ya que durante la tarde de hoy se registró un valor máximo de 159 ppb en Coyoacán.

Mañana jueves, 12 de noviembre, se suspenderá toda la circulación vehicular a partir de las 05:00 am a las 10:00 pm de todos os vehículos con holograma de verificación 2, los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación PAR y todos los vehículos con engomado de color verde, terminación de placa de circulación 1 y 2.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Así como los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan, y todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.

Los taxis podrán circular de las 05:00 a las 10:00 horas, para apoyar la movilidad.

Las pipas de gas L.P no circularán de 5:00 a 22:00 h, de acuerdo con la terminación de placa PAR, excepto los que cuenten con válvula de desconexión seca.

Los vehículos de carga no circulan de 6:00 a 10:00 h, excepto los que porten holograma 00 o se encuentren inscritos en los Programas de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Se recuerda que los vehículos que porten el holograma Cero o Doble Cero vigente, están exentos de las limitaciones a la circulación, así como los vehículos eléctricos e híbridos con holograma “Exento”.