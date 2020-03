Endurecerá CDMX "Quédate en Casa"

CDMX.- El Gobierno capitalino endurecerá las medidas para mantener en casa a los ciudadanos.

El sábado, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que es la última oportunidad para evitar un escenario de mayor crisis.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hoy anunciará a detalle más disposiciones para contribuir al aislamiento social.

Rechazó que se trate de un "estado de sitio", pues dijo confiar en las personas y que asumirán su responsabilidad.

En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. Junt@s vamos a salir adelante. #QuedarseEnCasa https://t.co/gKa76md7N9 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 30, 2020

Todos los servidores públicos de áreas no esenciales dejarán de presentarse y no sólo el 50 por ciento como se instruyó en días pasados. Ahora no tendrán necesidad de registrarse en una plataforma.

Sheinbaum no descartó el cierre de establecimientos adicionales a los que actualmente ya no operan y mencionó que se evalúan ajustes en horarios, así como cambios en los servicios de transporte público, al haber un descenso de hasta 60 por ciento en la demanda.

"De tal manera que pueda haber una afectación menor, pueda haber una disminución de personas en la calle, son varias las acciones que vamos a tomar y que estamos trabajando con el Estado de México para que sea metropolitano", adelantó.

Desde el 21 de marzo se decretó el cierre temporal de iglesias, establecimientos mercantiles como bares, salones de fiestas, baños de vapor, gimnasios, cines, centros nocturnos, discotecas, teatros, así como deportivos y zoológicos.

Ayer, el Invea reportó que, de 147 visitas, sólo 10 locatarios habían incumplido, pero que cerraron de manera voluntaria para no ser sancionados.

La Mandataria dijo que, incluso, sus reuniones de gabinete y conferencias se realizarán de forma electrónica a partir del miércoles o del jueves.

Sheinbaum urgió a que los ciudadanos se queden en casa y reprochó un aumento de personas el sábado en las calles y sitios públicos.

Sin embargo, no clarificó qué pasará con los no asalariados, ambulantes, trabajadores independientes, entre otros, aunque argumentó que ese tema en específico se abordará hoy en el Consejo de Salud.

"Estamos viendo qué otras acciones podemos desarrollar sin que se pare completamente las personas que desarrollen alguna actividad, para reducir el número de personas que están en la calle y que se queden en su casa".

Utilizar los altavoces de las cámaras de videovigilancia, consideró, podría generar pánico, por lo que se inclinan más por alertamientos con los megáfonos de las patrullas.

"Vamos a utilizar todo eso sin generar tampoco pánico", dijo.