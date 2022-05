Enrique "El Niño" Metinides, el hombre que coleccionó la tragedia y más de 3,000 coches de juguete

México.- La mañana de este martes se dio a conocer la muerte del legendario fotógrafo de nota roja, Enrique Metinides, llenando de luto el gremio fotoperiodístico, dejando a su paso una inmensa colección de fotos y coches de juguete.

Enrique Metinides falleció este 10 de mayo de 2022 a los 88 años de edad en la Ciudad de México. Era conocido popularmente como "El Niño", debido a que muy temprana edad comenzó a trabajar la fotografía teniendo como principal inquietud las tragedias de la ciudad, accidentes automovilísticos, incendios y crímenes.

Una de sus grandes pasiones además de la fotografía y su familia, fue el coleccionar autos de juguete. Actividad que formó debido a que él constantemente por su labor se subía a los camiones de bomberos.

Por este pasatiempo, Metinides logró crear una colección de más de 3 mil coches de juguete, principalmente camiones de bomberos, ambulancias y de policía.

Algunos de estos fueron comprados por él y otros más se los regalaron. Todos estos juegues, Enrique los guardó en una pequeña habitación de su casa la cual tras el paso de los años se cubrió totalmente de juguetes a excepción de un pequeño pasillo de ingreso.

"Yo me subía a los carros de bomberos, a las ambulancias y un día se me ocurrió comprar un carrito en escala de bomberos, compré otro, luego comencé a comprar, y luego me regalaban los periodistas de que iban a hacer reportajes a todo el mundo... Entonces contando, 'este es uno, este es tres. Tengo tres mil piezas", mencionó Enrique Metinides en un documental publicado por Vice en 2011.

El fotoperiodista señaló que su colección está formada principalmente de puro "vehículo de emergencia" desde ambulancias, bomberos y patrullas, helicópteros y artículos relacionados a estas labores.