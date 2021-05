¡Entérate! Marchas y manifestaciones en la CDMX para este sábado 8 de mayo

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) comparte las movilizaciones previstas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para este sábado 8 de mayo en la capital del país.

A las 11:00 horas se prevé una concetración de gente en el Zócalo de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc.

Al mediodía está prevista una manifestación en José María Pino Suárez 92, en el Centro Histórico, hacia el Senado de la República, en Avenida Paseo de la Reforma 135, en la colonia Tabacalera.

También a las 12:00 horas está prevista una concentración en el Monumento a la Revolución, y otra en Avenida Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En Iztapalapa, se espera una manifestación social en Avenida Tláhuac 1563, colonia Año de Juárez, también al mediodía.

A las 13:00 horas está prevista otra concentración en el Monumento a la Revolución, en la Plaza de la República, en la Tabacalera.

A las dos de la tarde está considerada una marcha, de José María Pino Suárez, en el Centro Histórico, hasta el Senado, alcaldía Cuauhtémoc.

También a las 14:00 horas, pero en la alcaldía Gustavo A. Madero, se espera una concentración en Avenida de los Insurgentes y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Finalmente, de acuerdo con la SSC, a las 15:00 horas habrá una concentración en Paseo de la Reforma 412 y otra en la Plaza de la República.

Marcha en Tláhuac

La noche del viernes, cerca de un centenar de personas recorrieron caminando o en bicicleta parte de la avenida Tláhuac, a través de la cual pasa el puente de la Línea 12.

Bajo la consigna "No fue un accidente, fue negligencia", avanzaron por seis paradas de la línea levantando rosas blancas, aunque entrada la noche un fuerte dispositivo policial les impidió llegar al lugar del accidente.



"Se me hace una negligencia porque la obra no está bien. Necesitan revisarla bien para que no vuelva a suceder lo mismo", dijo a Efe María Enriqueta con un cirio encendido en la mano.



Según un sondeo de Gabinete de Comunicación Estratégica, el 82.7 por ciento de los encuestados considera que la tragedia del Metro en la Ciudad de México fue por una "negligencia" de las autoridades,



Muchos vecinos habían denunciado que la estructura estaba dañada por el potente terremoto que azotó la capital el 19 de septiembre de 2017.