Entra Gas Bienestar a fase de prueba en Azcapotzalco, la segunda en la CDMX

Con 11 unidades, la empresa Gas Bienestar inició su fase de pruebas en Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México.

Según informó la empresa del Estado a través de su cuenta de Twitter, las pruebas comenzaron hoy en toda la demarcación, donde ofrece los cilindros de 20 y 30 kilogramos de gas LP.

En tanto que, al igual que lo hizo en Iztapalapa, la empresa no indicó cuándo iniciará con las operaciones formales en la demarcación, toda vez que en su mensaje en redes únicamente indicó que “¡Próximamente iniciaremos operaciones formalmente!”.

Aunque, siguiendo el ejemplo de la alcaldía al oriente de la CDMX; la venta formal en Azcapotzalco podría iniciar el próximo lunes, luego de que en Iztapalapa las pruebas comenzaron un jueves antes de su presentación oficial al inicio de la semana.

Mientras que llegará a su segunda demarcación con un precio de 465 pesos por el tanque de 20 kg (23.25 por kilo), y de 695 pesos por el de 30 kg (23.16 por kilo), poco más de tres pesos más caro que cuando comenzó a venderse.

De igual forma, tampoco se sabe cuántos camiones serán los que operarán de forma definitiva en Azcapotzalco, o si solo serán los 11 que iniciaron hoy con las pruebas.

Lo que sí, el inicio de la fase de prueba llegó de manera sorpresiva, luego de que apenas la semana pasada la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum confió en conferencia de prensa que el servicio llegaría a esta segunda alcaldía antes de diciembre.

“Estamos en ello con PEMEX, ya PEMEX lo explicará, hay un tema ahí en la producción de cilindros y eso es lo que ha retrasado un poco el programa; pero ya, muy pronto, estaremos entrando en Azcapotzalco”, puntualizó Sheinbaum, quien en esa ocasión aseguró desconocer sobre su avance.

De igual forma, en ese momento también aseguró que, durante octubre, su segundo mes, el Gas Bienestar tuvo menos demanda que la última semana de agosto y en septiembre.

Sin embargo, la jefa de Gobierno atribuyó este hecho a que los cilindros habían rendido más, y a que no tenían fugas, por lo que no se desperdiciaría tanto el gas LP, aunque éste no resultó ser tan barato como se había prometido, pues incluso días antes de su inicio la Alcaldía Iztapalapa prometía el tanque de 20 kg en 200 pesos y el de 30 kg en 300 pesos.

En cuanto a los precios

Previo a sus pruebas en Azcapotzalco, el pasado jueves Gas Bienestar publicó un mensaje en el que destaca que, pese a sus incrementos, los precios se han mantenido por debajo del tope establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

De igual forma, con el mensaje de que “cumple con el objetivo del Gobierno de México de crear esta empresa con dimensión social para apoyar la economía de las familias más necesitadas de la capital del país”, apunta un desglose del comportamiento de sus precios desde el 27 de agosto al 30 de septiembre.

Según la lista, destaca que los costos del gas LP, ofertados en tanques de 20 y 30 kilos, comenzaron con un precio de 20 pesos (ó 400 y 600 pesos), llegando hasta los 21.50 pesos (ó 430 y 645 pesos).

Sin embargo, obvió que en la semana del 17 al 23 de octubre su precio fue de 24.50 pesos (ó 490 y 735 pesos), mientras que del 24 al 30 de octubre es de 23.25 pesos por el de 20 kg (465 pesos), y de 23.16 pesos por el de 30 kg (695 pesos). En tanto que desde agosto se ha mantenido en promedio dos pesos por debajo del límite de la CRE.