Entre gritos y lágrimas despiden a Giovanny, el niño fallecido en la Línea 12 del Metro CDMX

La familia de Giovanny despidió este miércoles en un emotivo funeral al adolescente de 13 años fallecido en el derrumbe del puente de la Línea 12 del metro de Ciudad de México.

El velorio tuvo lugar en el interior de la casa familiar, ubicada en la alcaldía Tláhuac, al sur de la capital, donde estuvo expuesto el pequeño féretro blanco de Giovanny, adornado con flores blancas y una foto suya muy sonriente.

Entre lamentos, sus allegados recordaron al menor como una persona alegre a la que le gustaba el fútbol y tenía el sueño de aprender a cocinar tacos.

Entre aplausos y gritos de justicia, familiares y vecinos despidieron a Giovanny. Foto: EFE

La tragedia ocurrió la noche del lunes cuando un puente elevado de la Línea 12 colapsó entre la estaciones Olivos y Tezonco, provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de "V".

Minutos antes del incidente, Giovanny se comunicó con su mamá para avisarle que ya se encontraba cerca de su domicilio tras haber salido, con la pareja sentimental de ella, para hacer compras y festejar el Día de las Madre.

Casi un día de incertidumbre

La madre y su abuela estuvieron buscándolo toda la noche sin descanso entre las ruinas del accidente y en los hospitales de la zona.

En uno de los centros de salud hallaron al adulto, sin embargo, no obtuvieron información de Giovanny, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX emitió una alerta de búsqueda.

Minutos después de la emisión del comunicado para conocer el paradero del joven, su madre lo identificó en la morgue de Iztapalapa la noche del martes, casi 24 horas después de ardúas búsquedas y exigencia de respuesta a las autoridades.

Un niño que le gustaba el futbol y quería aprender a cocinar tacos es como recordaron familiares y seres queridos a Giovanny. Foto: EFE

Decenas de familiares y vecinos estuvieron en el velorio, en el que la madre de Giovanny se abalanzó llorando encima del féretro mientras gritaba desconsolada: "Hijo mío, no te vayas".

Familia, seres queridos y acompañantes dedicaron un aplauso conjunto y cantaron una porra antes de que el féretro fuera retirado entre reclamos de justicia.

La carroza, acompañada por una comitiva, se desplazó entre caminos de tierra y asentamientos regulares al Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, ubicado en la misma zona interestación donde el tren en el que viajaba Giovanny cayó por el colapso de una trabe.

"Fue muy doloroso, cuando me dijo su mamá que estaba muerto, no me lo podía creer. Todavía tenía esperanza de encontrarlo en un hospital, pero desgraciadamente lo encontré muerto", explicó incrédulo Pedro Hernández, padre de Giovanny, quien con la voz rota y entrecortada también exige que se esclarezcan las cosas y se haga justicia.