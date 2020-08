Erick es señalado hackear, acosar y robar fotos íntimas de mujeres

CDMX. -Por años, Erick "W" usó perfiles falsos de mujeres en redes sociales para acosar, hackear cuentas y robarles fotografías íntimas a otras mujeres.

Recientemente, algunas de sus víctimas hicieron públicas sus denuncias y buscaron a más afectadas. Con esto, acumularon al menos 30 testimonios.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En algunos casos los hackeos no se concretaron, pero en otros Erick "W" logró usurpar sus identidades y difundir imágenes de desnudos de sus víctimas sin autorización.

REFORMA entrevistó a cuatro de sus afectadas cuyos testimonios aportaron para explicar el modus operandi del presunto acosador, de 28 años de edad.

Una de sus principales tácticas consistía en usar cuentas falsas para hacer un primer acercamiento a chicas. "Denisse Brook" era solo uno de dichos perfiles.

"Denisse" mandaba solicitud de amistad a jóvenes y después de ser aceptada les pedía participar en orgías o encuentros sexuales.

"Empezó en el 2016. Lo agregué y tiempo después me agregó 'Denisse'. Ella me empezó a escribir, pero después me contaba cosas de Erick. En alguna ocasión me preguntó si quería estar con los dos. Le dije que no", contó una de las entrevistadas.

Una vez que Erick "W" ya tenía contacto con sus víctimas, intentaba hackearles las cuentas. Para ello, les mandaba un enlace donde ellas tenían que ingresar sus datos personales.

El pretexto para que cayeran en el engaño era pedirles como un favor que "votaran" para un supuesto concurso realizado en redes sociales.

"Ella (Denisse) me dijo que le ayudara con un voto y me mandó un link, pero ahí te salía que lo llenaras con correo, nombre completo y te pedía contraseña", comentó otra víctima.

De acuerdo con las afectadas, sí hubo casos de mujeres que dieron información personal y con ello, él les robó sus cuentas personales de Instagram.

Dos de las entrevistadas aceptaron que él tuvo acceso total a sus perfiles.

En ambos casos Erick "W" hurgó en sus chats hasta encontrar sus "nudes", fotos que ellas en confianza mandaron a ex parejas.

El acosador descargó esas imágenes y se hizo pasar por ellas. Así les escribió a sus contactos y les pidió intercambiar fotos de desnudo.

A principios de agosto y ante la difusión de testimonios en su contra Erick "W" aceptó haber robado imágenes y usurpar cuentas.

Padecen viacrucis

Recibir justicia cuando eres víctima de acoso sexual, robo de fotografías íntimas y difusión de las mismas en redes sociales pareciera imposible.

Las víctimas de Erick "W" aseguraron que interponer una denuncia ante las autoridades es un trámite complicado.

REFORMA entrevistó a cuatro de las víctimas de las cuales, solo una de ellas acudió a un Ministerio Público; dos buscan apoyo de la Policía Cibernética y una más no sabe cómo iniciar el proceso de denuncia.

También puedes leer:

Llaman a creerles a las niñas y adolescentes cuando denuncian tocamientos corporales

CJF inhabilita a magistrado por actos de hostigamiento sexual y laboral