Ernestina Godoy recibirá a la mamá de YosStop en estos días: Sheinbaum

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se reunirá con la madre de Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, anunció la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

La reunión, que ocurrirá en estos días, se da luego de que la señora, Marina Badaui, pidió a través de un video la intercepción de Sheinbaum Pardo ante lo que calificó de una detención injusta.

Asimismo, durante su videoconferencia virtual, destacó que le pidió a Godoy la reunión con Badaui porque es un tema de la Fiscalía, y agregó que “en este tema en particular me parece que la Fiscalía tiene que atender el tema de los agresores; y, el propio Sistema Penal Acusatorio tiene distintos elementos que permiten… es decir, la cárcel no necesariamente es la única salida”.

“Hay que hacer justicia para la víctima, tiene cada quien que asumir sus responsabilidades porque me parece que no cualquier cosa se puede decir, pero también hay que ver la justicia hasta dónde llega, cómo llega y cómo se realiza”, puntualizó la titular de la CDMX.

Asimismo, apuntó que la Fiscalía capitalina investiga a los presuntos agresores de la joven, entonces de 16 años, grabados en un video mientras la violaban, situación que ha sido criticada, pues la única detención hasta ahora en el caso es la de la youtuber, por supuestamente guardar la grabación en su teléfono celular y referirse a ella y a la víctima en uno de sus videos.

“Lo que buscamos es una sociedad más justa, más libre y en donde haya respeto a todos; y en donde, en particular, lo que tiene que ver con delitos sexuales, pues sean castigados quienes los perpetraron”, concluyó la jefa de Gobierno.

Le manda petición a través de un video

Este lunes, Marina Badaui pidió a Claudia Sheinbaum que tome cartas en el asunto, pues aseguró que la detención de su hija Yoseline Hoffman fue injusta, pues una cuarentena de personas de la FGJCDMX llegó a su casa a llevársela al penal, “como si fuera una verdadera criminal”.

En la grabación de minuto y medio, la madre de YosStop resaltó que su hija es “muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona. Ella ha conseguido todo lo que ha hecho y lo ha logrado por su propio trabajo y es una buena persona. No es todo lo que dicen los medios, que todo lo han distorsionado, ella no es una persona así”.

Por último, pidió a Sheinbaum Pardo entender su caso, pues aseguró que no es justo que su hija esté en una cárcel, a la vez que dijo que no es normal que la hayan recluido, por lo que pidió justicia para la influencer, y a todas las mujeres y las autoridades, que alcen la voz.