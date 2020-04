Es 19 de abril el día más violento de 2020 

CDMX.- El domingo 19 de abril se registraron 105 homicidios dolosos en el País, la cifra diaria más alta en lo que va del año, de acuerdo con datos del Gobierno federal.

En el Estado de México ocurrieron 12 asesinatos, 10 en Chihuahua, 9 en la Ciudad de México y también en Guanajuato y Oaxaca.

En los primeros 19 días de abril se han registrado mil 605 homicidios dolosos en todo el País, un promedio de 84.5 crímenes diarios, un aumento con respecto al promedio de 83.4 reportado en marzo, al de 81.1 de febrero y al 76.6 de enero.

En su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ni siquiera con la situación del coronavirus se "han calmado" los criminales.

Por ello, pidió a los miembros del crimen organizado no repartir despensas y sí bajarle a la violencia en el País.

"Estamos atendiendo lo del coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado, entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas, no, mejor bájenle, bájenle y piensen en sus familias", dijo.

"Ustedes mismos, los que se dedican a esas actividades, si me están escuchando, si me están viendo, hay que tenerle amor a la vida, es lo más sublime, es una bendición, entonces dedicarnos a cuidarnos, a cuidar las vidas de los demás y las vidas propias, no las despensas".

También te podría interesar

Muere mujer embarazada sospechosa de Covid-19

Funcionario de Jalisco supervisa uso de cubrebocas sin portar el suyo

Da España a México acceso a ventiladores