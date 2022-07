Es camioneta de un vecino.- Sandra Cuevas

La camioneta en la que el miércoles acudió al Tribunal de Justicia Administrativa no es de su propiedad, aseguró este viernes la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

"Quiero decirles que yo no circulo en ninguna camioneta sin placas y sin permiso o con permiso patito, es totalmente falso", expuso en un video difundido en redes sociales.

"Esa camioneta no es mía, esa camioneta pertenece a un vecino, que me acompañó, que me llevó al Tribunal", indicó.

"Mi coche es este, el cual han sacado en diferentes reportajes y quiero decirle a REFORMA que por su irresponsabilidad, ha vulnerado mi seguridad, mi integridad y he tenido que cambiar de vehículo tres veces, porque publica el coche o la camioneta en que la me transporto y además las placas", mencionó.

"Yo le pido a REFORMA que sea un medio de comunicación respetuoso y que no me siga violentando y que no me siga difamando y que no siga dañando mi imagen política", dijo.

"No tengo nada que esconder y para eso hay autoridades de Tránsito, para eso está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que detecte los vehículos que ostenten documentos falsos o que infrinjan la ley. No es mi caso", subrayó.

Aseguró que envío su información aclaratoria tres horas después.