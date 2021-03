"Es un asunto penal": Sheinbaum sobre presunta persecución política a Diana Sánchez

Ciudad de México.- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer esta mañana que la detención de la líder de comerciantes de Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, "es un asunto penal" y no una persecución politíca realizada en su contra por parte del gobierno capitalino, como la detenida refirió.

"Es un asunto de delitos de delincuencia, hay denuncias que tenían mucho tiempo y la Fiscalía General de Justicia actuó como debería actuar; inclusive la Unidad de Ingeligencia Financiera (UIF) tenía una investigación", aclaró la mandatario en conferencia de prensa.

Esto referente a la detención realizada recientemente por las autoridades capitalinas en contra de la entonces candidata a diputada local, por el Distrito 9 de la Ciudad de México, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la coalición "Va por México", Diana Sánchez Barrios, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Detención de Diana Sánchez Barrios

La líder de comerciantes del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, fue detenido la noche del 17 de marzo por personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla.

En la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, la autoridad le leyó sus derechos a Sánchez Barrios para posteriormente detenerla y remitirla al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Durante su detención, la lidereza transmitió en vivo el suceso acusando que el hecho se debía a una persecusión política en su contra.

"Soy una mujer inocente, soy trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y no tengo miedo. Yo voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa, no me voy a esconder", expresó Sánchez durante la transmisión que realizó en sus redes sociales ante la lectura de su derechos.