Es un aumento considerable pero en el Mexibús no asaltan

CDMX.- Algunos con sorpresa, otros ya previamente informados, los usuarios de algunas líneas del Mexibús comenzaron a pagar ayer dos pesos más.

De acuerdo con supervisores, el incremento a nueve pesos se realizó de manera gradual en algunas rutas, pues las unidades que salen de Indios Verdes aún cobran lo mismo.

"Por ejemplo nosotros seguimos cobrando siete pesos hasta el Mexicable, y el Mexicable tiene su tarifa normal. Eventualmente habrá un incremento de dos pesos para todos, pero nosotros informaremos antes a la Ciudadanía", aseguró Israel Alvarado, supervisor de estación en Indios Verdes.

En las rutas que sí hubo incremento, el alza tomó por sorpresa a más de uno.

Por ejemplo, en Puente de Fierro, Juan Luis recargó su tarjeta con 15 pesos para que él y su novia accedieran al Mexibús.

Pero sólo ella pudo pasar, porque después la tarjeta le marcaba seis pesos de saldo.

No estaba informado, y no nos dicen cómo hacer las cosas

Se quejó Juan tras regresarse para ponerle más dinero al plástico.

Sin embargo, los usuarios coincidieron en que lo seguirán usando porque es un transporte seguro.

"Es lo natural, supongo, sube la gasolina, suben los precios, tiene que incrementar el pasaje, además es necesario y yo lo seguiré usando", aseguró Juan Rodríguez en la estación Casa Morelos.

Sí es un alza considerable, pero aquí no asaltan, así que yo prefiero el Mexibús porque es seguro, no como los otros

Dijo María Navarro.

Por las calles que corre el Mexibús es común ver a todo tipo de vehículos invadiendo el carril exclusivo del articulado, aunque la gente seguirá usando esta opción, no por barata, sino por segura.

"No es que yo éste en contra del incremento, pero no es como que tengamos otra opción, es más una necesidad porque el transporte en el Estado de México no está muy bien y es la alternativa más digna que tenemos. Entonces, aunque lo suban, lo seguiremos usando", dijo una usuaria.

En diciembre, el Gobierno del Estado de México y los empresarios del transporte público concesionado acordaron un incremento de dos pesos a la tarifa actual del pasaje, aplicándolo a partir de ayer.

Aunque será gradual, será en todo tipo de transporte, bajo el argumento de que se va a mejorar el servicio a los usuarios.