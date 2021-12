"Es un parque familiar"; acusan discriminación de Six Flags por beso entre pareja gay

Ciudad de México.- A través de redes sociales se hizo pública la denuncia de un cibernauta, quien aludió un presunto caso de discriminación por parte de altos mandos de Six Flags México ante el beso entre una pareja gay.

Con el hashtag #SixFlagsDiscrimina es como se viralizó un video en el cual un hombre, que se identificó como director del parque de diversiones, explica a la pareja de hombres homosexuales lo que sería "atentar contra la moral".

"Es una regla, no la pusé yo, es de la organización (Six Flags); primero que nada, no es a contentillo; tenemos que respetar", es parte de la justificación del director que ha sido descrita por decenas de cibernautas como discrminación e incluso homofobia.