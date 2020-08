Escupen a mujer por pedir uso de cubrebocas en CDMX

Ciudad de México.- Genoveva, una mujer de 64 años, que padece hipertensión y diabetes, denunció que mientras esperaba adentro de una tienda Oxxo, un sujeto le escupió en la cara después de haber pedido a las cajeras usar cubrebocas.



El hecho sucedió hoy en la sucursal ubicada en el cruce de Canal de Miramontes y José Azueta, en Ciruelos, Alcaldía de Coyoacán.

Genoveva narró que acudió a esa tienda para pagar recibos del servicio de energía eléctrica y agua.



Las cajeras que atendían a los clientes no portaban cubrebocas, motivo por el que les solicitó colocárselo.



Pero una de las trabajadora le pidió a Genoveva esperar debido a que no tenía cambio en efectivo por los pagos que pretendía hacer.



Mientras esperaba, un sujeto se le acercó para mofarse de que momentos había exhortado a utilizar el cubrebocas.



El sujeto enseguida le escupió en la cara y salió corriendo de la tienda, lo que provocó las risas de las cajeras, describió.



"Le dije (al sujeto): 'tú tampoco traes cubrebocas', se sale y se mete rápido y me escupe y se empezaron a reír las tres muchachas (cajeras) con él porque estaban cotorreando los cuatro, le dije a la muchacha 'no te rías, porque por eso está pasando lo que está pasando, porque la gente no se pone los cubrebocas'.



Salí chillando del Oxxo, me vine chillando en el carro, ahorita, me acabo de medir el azúcar y la traigo bien baja de la impresión que tuve, sí me va a afectar porque yo sé que problemas emocionales a un diabético le afecta mucho, explicó Genoveva.



Agregó que abordó a policías de la Ciudad de México que estaban cerca del lugar para denunciar lo sucedido, pero los oficiales le contestaron que no podían intervenir y le pidieron dirigirse a otras instancias.



Berenice, hija de Genoveva, busca que la tienda Oxxo le proporcione grabaciones que captan cámaras de seguridad instaladas en la tienda para así iniciar una denuncia y localizar al agresor.

