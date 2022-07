Espera titular de Obras para comparecer por L12

Ciudad de México.- Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Obras (Sobse), dijo que se encuentra a la espera de recibir el citatorio oficial para acudir a comparecer por el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertes y más de 100 lesionados.

El fin de semana, la defensa de 13 víctimas celebró que un juez ordenara la comparecencia de Esteva, así como de ex funcionarios como Florencia Serranía, ex directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

"Aún no me han citado, pero bueno, estamos atentos", respondió ayer Esteva.

Y aseguró tener toda la disposición de acudir.

De acuerdo con la determinación del juez, los citatorios deberán ser enviados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Además de Esteva, la FGJ deberá convocar a Serranía y otros ex funcionarios, como Joel Ortega y Jorge Gaviño, ambos ex directores del Metro, además de Óscar Díaz González, ex subdirector general de Mantenimiento.

Las fechas y plazos no han sido definidos para que Esteva y Serranía enfrenten por primera vez, desde el colapsó del 3 de mayo de 2021, un interrogatorio por el mantenimiento y operación.