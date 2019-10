Estados Unidos niega participación en captura de Ovidio Guzmán

Cd. de México.- La Embajada de Estados Unidos en México aseveró que ninguna agencia del Gobierno estadounidense participó en el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán.

Estamos al tanto de muchos reportes falsos que circulan en medios y alegan involucramiento del Gobierno estadounidense en los eventos de Culiacán del 17 de octubre.

"Podemos confirmar que ninguna agencia del Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrada en el operativo", afirmó la sede diplomática en un comunicado.

El pasado 17 de octubre, las autoridades federales detuvieron, y posteriormente liberaron a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, luego que se emitiera una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

No defendemos intereses oscuros ni inconfesables: Durazo

Ciudad de México.-Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño afirmó que “no defendemos intereses oscuros ni inconfesables, porque no nos mueve ni el cochupo y la componenda", así como sentenció que operativo fallido en Culiacán, Sinaloa que llevó a la liberación del hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, fue tropiezo táctico que no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad.

En el Gobierno Federal, dijo que hay imperativos éticos para evitar el uso de la violencia y el derramamiento de sangre por todos los medios posibles y combatir a quienes vulneran a México, privilegiando el uso de la inteligencia sobre la fuerza, y destacó que el objetivo es pacificar al país y devolver a la sociedad la tranquilidad que anhela”.

El funcionario federal respondió a los legisladores que el renunciaría si ello contribuiría a mejorar la seguridad en el país.

Aclaró que la estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar, ya probó sus límites y generó decepciones, porque no se registró un logro relevante durante los sexenios en los que se aplicó.

“Sus simpatizantes se niegan a ver que la estrategia por operativos –ya utilizada– no dio resultados; tuvo siempre un carácter reactivo en respuesta a un hecho delictivo consumado”.

Agregó que no se pueden desestimar poderosos fines conservadores detrás de los llamados a utilizar la fuerza pública a la menor provocación. “Son ellos los que piensan que la fuerza lo resuelve todo y que si un problema social no se resuelve es porque no se le ha aplicado la suficiente fuerza”.

“Nuestra actitud contrasta vivamente con los tiempos en los que la letalidad indiscriminada, el daño colateral y la falta de respeto a los derechos humanos eran moneda corriente”, agregó.