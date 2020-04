Estados mexicanos se desmarcan de la federación frente al Covid-19

México.- Tardía y titubeante fue la respuesta del Gobierno federal ante la llegada del COVID-19, coinciden doctores en ciencia política, a lo que se suma lo que calificaron como una catitud irresponsable por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en plena contingencia mantuvo sus giras y convocó a seguirse abrazando o a comer tlayudas. Ante esto, algunos gobernadores optaron por desmarcarse de la estrategia federal y tomaron sus propias decisiones para intentar frenar los contagios.

Así lo expusieron a EL DEBATE, Rodrigo Salazar Elena, doctor en Ciencia Política y profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México), y Fernando Barrientos del Monte, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Guanajuato, quien añade que los gobernadores están enfrentando tres grandes obstáculos: la implantación de un Insabi sin planeación, un sistema de salud ineficiente por su baja inversión y por el lastre en que se han convertido los sindicatos, además de la centralización de este sector.

Si bien Rodrigo Salazar Elena considera naturales algunos enfrentamientos entre gobernadores y la federación, porque los estados son autónomos, también advierte cierto tipo de interés por figurar en la política nacional detrás de arrebatos como los del mandatario jalisciense Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, quien cuestionó en su momento el número de pruebas diagnósticas y luego aseguró que ellos realizarían pruebas rápidas masivas, y al final acusó un bloqueo del Gobierno federal.

El académico de Flacso refiere que, al momento de que surge la amenaza real de la pandemia, la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador no fue buena: «Minimiza el problema, se comporta con una irresponsabilidad extrema. Lo vimos convocando a los abrazos en plena Jornada de Sana Distancia, en sus manifestaciones abrazando gente e invitando a tragar tlayudas, en contraposición de sus propias autoridades sanitarias», agrega.

Justo en ese momento surgió la figura de Alfaro, que prometió pruebas rápidas masivas, recuerda el politólogo Salazar.

En otra línea no tan confrontativa, pero sí poco a poco desmarcándose, Salazar Elena identifica al gobernador poblano Miguel Barbosa y a Jaime Bonilla, de Baja California, ambos morenistas, quienes han señalado que sus Gobiernos no tienen las suficientes herramientas para enfrentar la pandemia: «En el caso de Barbosa, no me cabe ninguna duda que desde ya está diciendo “no es mi culpa”. Es una persona deshaciéndose de la responsabilidad. De Bonilla no pudiera decir hasta qué punto es una persona hablando con franqueza de lo que ocurre en su estado».

Baja California es el tercer estado con más contagios (680) y el segundo en muertes (57) a nivel nacional hasta el 19 de abril; mientras Puebla aparece en la quinta posición, con 352 infectados y 41 fallecimientos. Incluso, la semana pasada Bonilla acusó a las autoridades sanitarias federales de no reportar cifras reales.

Independencia sin confrontación

Al panista Javier Corral, titular del ejecutivo en Chihuahua, el Dr. Salazar no lo ve en una estrategia de confrontación con el Gobierno federal, a pesar de las diferencias políticas, pero sí haciendo las cosas a su manera, en una línea muy similar a la adoptada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheinbaum. Y aunque en la jefa de Gobierno señala el error de no haber cancelado en su momento el concierto Vive Latino, considera que ha enmendado el camino: «En sus llamados al distanciamiento social, en sus informes diarios, cortos y profesionales, se ha visto a una gobernante que no minimiza el riesgo y que a la vez transmite calma, por lo que creo es un ejemplo de cómo se debe presentar un gobernante en una situación como esta, pues no son cápsulas de lucimiento personal. Ella ha sido más clara que López Obrador, sin duda».

La Ciudad de México es actualmente el epicentro de contagio en el país, con casi 2 mil 600 casos y 183 fallecidos hasta el domingo por la noche.

Finalmente, destacó el trabajo y la postura de la sonorense Claudia Pavlovich del PRI, quien sin confrontarse con nadie se adelantó a todos los Gobiernos y ha logrado mantener bajo el número de contagios, pues con una población de 2.8 millones de habitantes tenían hasta el domingo 117 casos y 12 muertos por COVID-19: «Nadie le puede decir (a Pavlovich) que sus medidas sean incorrectas. Ella, a diferencia de Alfaro, no se fue por la espectacularidad, se fue por la eficiencia, por lo que resulta», enfatizó Salazar Elena.

Decisiones cuestionadas

Para el Dr. Fernando Barrientos del Monte, politólogo y profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, esta pandemia por SARS-CoV-2 no solo tomó por sorpresa a todos los Gobiernos —federal y estatales— en México y en el mundo, sino que es una situación inédita que está poniendo a prueba los sistemas de salud en cada país y poniendo a la ciencia en primer plano.

Pero también señala que el Gobierno mexicano a nivel federal fue titubeante desde el inicio del problema, y lo sigue siendo: «Tardaron en explicar la estrategia para enfrentar su llegada a México, y sobre todo para explicar el subregistro de casos», dijo en alusión al modelo aproximativo centinela, que se basa en un modelo muestral para estimar el número de contagios. Incluso, cuestiona la renuencia a aplicar pruebas diagnósticas de forma masiva, como lo hicieron con éxito Corea del Sur y otros países.

El académico cuestiona el que nunca se hayan limitado los viajes internacionales, aun cuando la experiencia internacional mostraba que la vía de contagios era por importación: «López Obrador siguió haciendo giras y tratando el tema con extremo desdén; fue muy tardía la convocatoria para reunir al Consejo Nacional de Salud, la instancia más importante de coordinación en temas de salud de la federación. La estrategia ha quedado en manos de un subsecretario, y de manera tardía se ha incorporado el Conacyt», lamentó.

El doctor en Ciencia Política con especialización en Política Comparada por la Universidad de Florencia subraya que los secretarios de Gobernación, de Salud y de Economía prácticamente no existen en la estrategia del Presidente y AMLO, otra vez, se está apoyando demasiado en el Ejército: «La institución del Estado más aceptada por la sociedad, pero también símbolo del autoritarismo y la opacidad», recordó.

La política de atenuación de los efectos mantiene su perfil electorero: beneficiar a los sectores más desprotegidos, pero vistos como votantes potenciales, no como ciudadanos, advirtió.

«No se está evaluando que la clase media es la clase que mantiene la economía, allí es dónde están la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, las que emplean a un gran parte de la población económicamente activa. Sin empresas no hay a quién cobrarle impuestos, y sin impuestos no se pueden sostener políticas públicas».

Estrategia tardía

Barrientos del Monte considera que los Gobiernos estatales primero esperaron una estrategia nacional que nunca apareció de manera clara y precisa. De la actuación de los gobernadores, advierte cuatro líneas: una de panistas, otra de los morenistas, una más de los priistas y dos casos significativos: los Gobiernos de Jalisco (Enrique Alfaro) y de la Ciudad de México (Sheinbaum), a los cuales se han ido sumando el gobernador perredista Silvano Aureoles, de Michoacán; el morenista Jaime Bonilla, de Baja California; y el panista Javier Corral, de Chihuahua.

En los mandatarios panistas ve la ventaja de ser una oposición organizada y visible que, aunque no se han peleado con el Gobierno federal, han tomado sus propias decisiones; mientras que a los priistas, incluido Sinaloa, los ve sin ser oposición, descoordinados y replegados a las disposiciones de la federación, como los Gobiernos morenistas, excepto el de Bonilla.

En el caso particular de la Ciudad de México, Fernando mencionó que su densidad poblacional exigía una estrategia diferente, pues no solo tiene más población que algunos países de Europa, sino que en ella se encuentra el principal aeropuerto internacional del país y uno de los mayores centros de distribución de alimentos, y ya se esperaba que apareciera con el mayor número de casos; mientras que Jalisco es la segunda zona metropolitana más poblada del país.

«La crisis provocada por el COVID-19 en México mostrará que la austeridad es una estrategia muy cara, por un lado, y por otro lo más probable es que la incertidumbre seguirá hasta que aparezca una vacuna», advirtió Barrientos del Monte.

Sonora se adelantó al resto

A mediados de marzo, el Gobierno de Sonora, encabezado por la priista Claudia Pavlovich, se desmarcó de las decisiones que se están dictando desde el Gobierno federal y optó por decretar el cierre de sus playas y conceder el control de los accesos a la Guardia Nacional.

Al mismo tiempo, invitaron a la población a permanecer en sus casa para cortar la cadena de contagio, mientras en la mayoría de los estados continuaba la movilización de gente. Días después optaron por cerrar las plazas y a restringir el tránsito vehicular.

En un principio estas decisiones generaron críticas que acusaban a la gobernadora de exagerada, pero a las semanas, cuando el número de casos en el resto de los estados fue aumentando, otras entidades adoptaron las mismas medidas, aunque de forma tardía, de acuerdo con analistas. Sonora tiene 117 casos, hasta el 19 de abril.

¿Y Sinaloa?

Sinaloa es ubicado dentro del grupo de Gobiernos priistas que se han atenido a la instrucción federal.

Zonas de fuerte contagio

Culiacán es considerado a nivel nacional uno de los municipios con mayor densidad de casos.