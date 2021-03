"Estar a la altura de los ciudadanos": Sheinbaum, sobre nominación a Mejor Alcaldesa del Mundo 2021

Ciudad de México.- Tras conocer su reciente nominación como Alcaldesa Mundial 2021, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que los proyectos, integrantes y labores de su gobierno sólo tratan de estar a la altura de los habitantes de la capital del país

"Me acabo de enterar, no sabía. La propia nominación no es la Jefa de Gobierno, es a los habitantes de la ciudad", expresó la mandataria capitalina al ser cuestionada sobre su nominación durante una conferencia de prensa en la obra de la estación 6 San Miguel Teotongo de la Línea 2 del Cablebús en Iztapalapa.

Destacó la existencia de una grandeza en los ciudadanos por lo que no hacen más que tratar de estar a su altura. También mencionó los resultados de un estudioa reciente donde el 60% de los capitalinos están felices de vivir en CDMX, a lo que agregó:

"Nuestro objetivo es que cuando dejemos el gobierno, más gente, más del 80%, el 90%, el 100%, se sienta orgulloso de vivir en esta ciudad, porque esta ciudad es la más famosa dle mundo, no solamente por su cultura".



Nominación Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, fue nominada por la Fundación Alcaldes de la Ciudad (City Mayors Foundation) para la región Norteamérica al Premio de la Alcaldesa Mundial (World Mayor Prize) 2021, el cual reconocería el labor al mejor gobernante local por su liderazgo durante la pandemia de Covid-19, así como la realización de políticas públicas en material seguridad y protección civil.

La funcionaria capitalina forma parte de los 32 mandatarios de las metrópolis más grandes del mundo y ciudades de tamaño mediano y pequeño que conformar dicha edición de la presea, la cual se subagrupa en seis regiones (América del Norte, Sudamerica, Europa, Asia, Australia y África).

Entre los 32 nominados a la distinción mundial, sólo figuran siete mujeres: Muriel Bowser (Washington DC, E.U), Claudia Sheimbaum Pardo (Ciudad de México, México), Claudia López (Bogotá, Colombia) y Antonella Argenti, (Villa del Conte, Italia), así como Leila Mustafa (Raqqa, Siria), Sally Capp, (Melbourne, Australia) e Yvonne Aki-Sawyerr, Freetown (Sierra Leona)

Apoyo a nominación

Para apoyar a la nominación de la Jefa de Gobienro se puede enviar un correo electrónico expresando las razones por las cuales ella merece ganar el galardón, esto a la dirección electrónica: mexico.city@worlmayor.com con "Alcalde de la Ciudad de México" en el asunto.

También se debe proporcionar el nombre del votante al final de su testimonio (puede ser completo o iniciales) e indicar ciudad y país. La fecha límite será a finales del mes de abril de 2021.

Cabe mencionar que la distinción se entrega cada dos años y fue creado en 2003 para promover las mejores prácticas en los gobiernos locales de casi todo el mundo.