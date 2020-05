Estas son las dudas más tiernas del "pregúntale al tío Gatell"

Ciudad de México.- Por se el Día del Niño, la Secretaría de Salud realizó el jueves 30 de abril una conferencia especial llamada “Pregúntale al doctor Gatell”, para que los más pequeños pudieran despejar sus dudas respecto a la pandemia de Covid-19.

20 niños y niñas fueron seleccionados tras mandar un video de 30 segundos, un dibujo en donde expongan sus dudas, o bien, platiquen como se sienten en esta la complicada situación que se pasa en el mundo.

¿Por qué se llama Coronavirus? ¿Por qué es tan letal en los humanos? ¿Cómo podemos ayudar a que no haya más contagios? Fueron algunos de los cuestionamientos, sin embargo, algunos destacaron entre lo demás por su peculiaridad y ternura.

A continuación los tendrás:

Si me contagio de Coronavirus y me llevan al hospital, -yo he visto que los doctores y enfermeras usan cubrebocas-, ¿cómo se comunicarían conmigo? ¿Utilizan la lengua de señas mexicana?

El subsecretario de salud en México respondió que en casos como ese, el personal médico debe buscar los medios para hacerse entender, ya sea pidiendo ayuda de alguien con conocimientos en ese lenguaje, o mediante señas básicas.

Tú tienes todo el derecho de ser atendido de manera ideal...aquí el punto es, todos tenemos que apoyar a quien tiene una necesidad, enfatizó.

¿Cuándo podré volver a mis terapias? Fue otra pregunta que movió sentimientos, hecha por Sofía Montserrat Melo, quien padece una discapacidad.

López-Gatell dijo que por el momento tienen que interrumpir algunos servicios médicos, pero aseguró que en cuanto puedan quitar las medidas de sana distancia para actividades fundamentales, como esa, lo harán.

“¿El coronavirus en cuánto tiempo se va a resolver? En mayo 8 es mi cumpleaños, y quiero hacer una fiesta con mis amigos, ¿así que puede intentar resolverlo antes de mayo 7?, dijo Alexandra Ramos Corrodi, de 6 años.

El funcionario no garantizó que tenga una fiesta física, aunque le sugirió que haga una virtual, usando la tecnología.

La pregunta de la pequeña Daniela Sabina Saavedra sacó una sonrisa hasta al más amargado:

“Si el jabón mata el coronavirus, ¿por qué no hacen vacunas de jabón?”, cuestionó.

