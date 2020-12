Estas son las nuevas reglas que dio Claudia Sheinabum por alerta covid en CDMX

Ciudad de México.- El día viernes la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la Ciudad de México estaba en alerta por la alza de casos y hospitalizaciones por coronavirus, tras esta alarmante noticia se dieron a conocer las nuevas reglas para la ciudadanía.

Al 12 de diciembre la ocupación hospitalaria en la CDMX era del 65%, había 3 mil 491 camas generales ocupadas, 1036 camas ocupadas con ventilador, 34 mil 334 casos positivos de coronavirus, y el gobierno capitalino ha realizado 738 mil 193 pruebas covid-19.

Estas son las cinco nuevas reglas que tienen que debe optar la ciudadanía para poder bajar los contagios de coronavirus en la entidad:

No salgas de casa.

Si es necesario que salgas de casa usa cubre boca y mantén sana distancia

No asistir a fiestas posadas ni reuniones con amigos y/o familiares.

Las compras del hogar deben realizarlas una sola persona

Si das positivo a coronavirus debes de aislarte 15 días, llama o envía un mensaje de texto a Locatel al 51515 para que te den atención médica.

Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población de no salir de casa, y sobre todo no realizar reuniones con amigos y/o familiares, además de no aceptar ir a ellas, ya que está comprobado que este tipo de acciones son en donde surgen más contagios del virus. (Ciudad de México en EMERGENCIA por alza de casos Covid: Claudia Sheinbaum)

Estamos en alerta por covid-19. En emergencia por covid-19.

Dijo Claudia Sheinbaum en un video publicado en sus redes sociales.

El día de ayer, 12 de diciembre, se registraron 4990 nuevos casos confirmados, 1905 casos activos estimados y 133 muertes.