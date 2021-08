Este jueves Saúl Huerta se entregará voluntariamente; hay acuerdo con la Fiscalía: Abogado

Este jueves el diputado Saúl Huerta se presentará voluntariamente ante un juez entregará voluntariamente a las autoridades por las imputaciones de violación y abuso sexual de menores, según informó hoy su abogado, Rafael Castillo.

A su salida de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), el abogado destacó que la presentación ante el juez se llevará a cabo luego de un acuerdo entre su cliente y la dependencia.

Por ello, agregó, el diputado sin fuero llegará custodiado por sus elementos, quienes cuidarán su seguridad, razón por la cual tampoco se informó a qué hora será la audiencia.

“No se va a hablar de un horario, sino de una fecha concreta, que es el día de mañana. La orden de aprehensión se dará por una presentación voluntaria, como lo ha adelantado desde hace una semana el diputado, los inocentes no huyen y dará la cara de frente por su propio pie”, apuntó.

En tanto que el anuncio ocurre un día después de que el periodista Carlos Jiménez aseguró que Huerta Corona tenía agendada ayer una audiencia con el juez, a la que no acudió.

Más tarde, ayer mismo Castillo desmintió con Milenio esa información, asegurando que no solo no habían solicitado ninguna audiencia, sino que la misma Fiscalía capitalina no les había entregado ningún citatorio para presentarse en algún juzgado.

Del lado de la FGJCDMX

Mientras tanto, la FGJCDMX ha guardado silencio respecto al caso en los últimos días, sin comentar nada sobre la supuesta audiencia fallida de Huerta Corona.

Esto, luego de que el viernes pasado su personal rompió varias puertas y ventanas en el edificio donde vive Castillo en búsqueda del diputado federal, sin encontrarlo y e un episodio que el defensor consideró un acto intimidatorio por parte de la institución dirigida por Ernestina Godoy.

Un día después, la propia fiscalía justificó lo ocurrido con que se les había negado el acceso y que tenían una orden de cateo que les permitía entrar bajo cualquier circunstancia, aunque también refirió que se haría cargo de los daños causados por sus elementos.

Mientras que la audiencia sucedería una semana y un día después de que Saúl Huerta Corona fue desaforado por el Pleno de la Cámara de Diputados debido a las acusaciones de violación y abuso sexual de menores.