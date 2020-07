Este lunes 6 de julio cerraran tres estaciones del metro CDMX

Ciudad de México.- El Sistema de Transporte Colectivo informa que a partir de mañana, lunes 6 de julio, las estaciones Zócalo y Allende de la Línea 2, así como Merced de la Línea 1, permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

La medida tiene la finalidad de disminuir el flujo y concentración de personas en la zona del Centro Histórico, como parte de las acciones integrales del Gobierno de la Ciudad de México en el marco de la contingencia sanitaria.

En este contexto, el STC mantiene las cinco reglas para ingresar y viajar en el Metro de la CDMX:

El uso del cubrebocas es obligatorio para ingresar al Metro y se debe mantener puesto durante toda su estancia al interior de las instalaciones, de manera adecuada, cubriendo completamente desde la nariz hasta la barbilla. Asimismo, se exhorta a los usuarios a usar careta, ya que ésta brinda un nivel de protección mayor para prevenir contagios. Usar gel antibacterial durante el trayecto por la Red, luego de sujetarse de los pasamanos y estructuras metálicas, así como evitar durante este tiempo, llevarse las manos a la cara. Posteriormente, al llegar al lugar de destino, lavarse las manos con agua y jabón. Permanecer en silencio y evitar hablar, cantar, gritar o llamar por teléfono celular. La acción está encaminada a disminuir la emisión de las gotículas que se generan al hablar, y con ello reducir la posibilidad de contagio en espacios cerrados. En caso de toser o estornudar, se debe cubrir la zona de la nariz y boca con el ángulo interno del codo. Como una medida sanitaria básica y primordial, se debe evitar ingerir o compartir alimentos y bebidas dentro de las instalaciones, ya sea al interior del vagón, así como en las zonas de acceso, pasillos de arribo o transbordos.

El Metro CDMX exhorta a los usuarios a acatar las medidas de autocuidado y prevención, el llamado es a la corresponsabilidad ciudadana, a permanecer en casa si no hay necesidad de salir, y al uso de cubrebocas y caretas en caso de transportarse en el Metro CDMX, el objetivo es salvar vidas, el reto es no contagiar y no contagiarse.

