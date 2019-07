Esto dijo López-Doriga al quedar su camioneta inundada en la calle

Ciudad de México.-El famoso periodista Joaquín López-Doriga lamentó haber cruzado una calle inundada con una camioneta jeep en la colonia Ahuehuetes en la alcaldía Miguel Hidalo, misma que alcanzó hasta los asientos, y ante esta acción con sinceridad reconoció su error y escribió el siguiente mensaje: "Si, de plano me apendejé. No creí que fuera tan alto el nivel de la inundación".

Ante las fuertes lluvias que se han registrado en la Ciudad de México, a López-Doriga lo sorprendió en las calles durante la tarde de este jueves y decribió los momentos que vivió arriba de su vehículo y viendo como entraba el agua y se inundaba.

Su historia la hizo pública y mostró la situación desesperante que vivió: "Así mi camio atrapada en Ahuahuetes @AlcaldiaMHmx El agua por encima del asiento. La bronca fue salir. Todo bien menos la unidad. Y las otras."

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Después de lamentar los daños materiales de su jeep, el periodista no dudo en reconocer su error y escribió otro tuit respecto a este hecho: "Si, de plano me apendejé. No creí que fuera tan alto el nivel de la inundación. Y si, es una Jeep, con sus años, pero Jeep."

Entre broma y mostrando una foto de su camioneta inundada en la calle y después de asimilar lo que había pasado dijo: "La imagen les servirá para un anuncio y a mí para pensarme dos veces si avanzo en el agua. Mi viejo Vocho, que aún conservó, hubiera flotado."

Si, de plano me apendejé. No creí que fuera tan alto el nivel de la inundación. Y si, es una Jeep, con sus años, pero Jeep. La imagen les servirá para un anuncio y a mí para pensarme dos veces si avanzo en el agua. Mi viejo Vocho, que aún conservó, hubiera flotado. https://t.co/GWrg8pjQ4d — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 12, 2019

En la imagen de alcanza a observa que no solamente quedó atascado el vehículo de López-Doriga en la calle, sino también varios automovilistas que se arriesgaron a cruzar la calle inundada sin mediar consecuencias.

La anécdota de lo sucedido quedó muy grabada en el periodista y finalmente recomienda "pensar dos veces" cuando se va a cruzar una calle inundada y tomar las precauciones en esta temporada de lluvias.

Este lamentable hecho se registró este jueves, pese a que se activó la Alerta Amarilla, que pronosticaba lluvia, caída de granizo y rachas de viento en algunas alcaldías.

Se le comunicó a la población que el termómetro alcance los 24 grados y se registren vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.