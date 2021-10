Esto no es Las Vegas: Sheinbaum a Cuevas por corredor turístico en Zona Rosa

Con un “la Zona Rosa no es Las Vegas” rechazó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum el proyecto del corredor turístico-tecnológico anunciado este viernes por Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Agregó que tanto la demarcación como la ciudad estadounidense tienen su propio turismo, a la vez que dijo no tener nada contra Las Vegas, Nevada.

Ello, luego de que el anuncio de Sandra Cuevas, también integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) incluye la construcción de un techo sobre la calle Génova, que además de sonido envolvente tendrá 4 mil metros de pantallas LED, similar al Fremont Street Experience (Experiencia de la Calle Fremont), en Las Vegas, Nevada.

“No, pues quiere traer Las Vegas a la ciudad y yo creo que la ciudad es más rica que eso. No voy a entrar en debate, pero aparte de todos los permisos que tendrían que pedir que no son para la Zona Rosa, la Zona Rosa no es Las Vegas, la Ciudad de México es capital cultural de América”, destacó Claudia Sheinbaum.

Asimismo, descartó discutir sobre el costo de 300 millones de pesos que planteó la alcaldía de Cuevas, dejando el asunto a la cuestión de los permisos que la administración de aliada a la UNACDMX, que engloba a los alcaldes de oposición, deberá pedir al Gobierno de la CDMX.

Posteriormente, a través de redes sociales, Claudia Sheinbaum destacó que la Ciudad de México, con Corea, será la invitada de honor para el medio centenario del Festival Cervantino, a celebrarse en octubre de 2022.

Asimismo, resaltó, durante un recorrido por el Zócalo, el avance de las ofrendas para este Día de Muertos, así como del gran desfile que se realizará este domingo 31 de octubre al mediodía.

Cuauhtémoc contra la violencia

Por otra parte, Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, acusó públicamente a Oscar Jaime Rosas Hernández por violencia de género y amenazas contra personal de su demarcación.

Asimismo, destacó que sus dos víctimas interpondrán una denuncia penal contra el supuesto integrante del equipo de Dolores Padierna, quien las habría amenazado de muerte.

Y es que, según acotó la de la UNACDMX, Rosas Hernández agredió a dos funcionarias de la Territorial 1, cuando le pidieron quitar varias cartulinas con mensajes contra la alcaldesa, que él habría pegado en inmediaciones del Quiosco Morisco, en Santa María la Ribera, Cuauhtémoc.

En tanto que destacó que la Contraloría inhabilitó en años pasados al señalado por supuestos actos indebidos al servicio público y abuso de poder mientras fungía como servidor en la Alcaldía Cuauhtémoc.