Estos lugares podrían contener amibas y causar la muerte según la UNAM

Ciudad de México.- Las aguas termales o jacuzzis con poco mantenimiento, podrían ser una potencial fuente de amibas las cuales son dañinas para el cerebro y todo el sistema nervioso, la proliferación de estas es mayor durante la temporada de calor.

Según un estudio realizado por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, los microorganismos son termófilos, o sea, soportan relativamente las altas temperaturas.

Debido al cambio climático estos microorganismos consiguen invadir nuevos hábitats, y así aumentar su distribución en el planeta.

Tras la investigación, los expertos exhortan a los vacacionistas a realizar todos los cuidados necesarios al momento de visitar parques acuáticos y balnearios, sobre todo en esta época de verano.

¿Qué medidas de prevención se pueden tomar?

Una de las medidas de prevención que se recomienda, es realizar un estudio microbiológico de calidad, estos son indispensables para cuando se cuenta con espacios para actividades deportivas y recreativas en albercas, así como buceo.

El estudio además advierte que se debe de tratar con mucha precaución a las amibas, pues es una especie de las más agresivas, estas son capaces de afectar al sistema nervioso central; consiguen entrar por aspiración de agua contaminada mediante la nariz, lo cual aprovechan para llegar rápidamente al encéfalo, lo cual podría causar la muerte en al menos 7 días luego de la incubación.

¿Quienes son los más propensos?

Las personas que corren mayor riesgo a estas amibas son las inmunosuprimidas que padecen VIH, lupus, cáncer y neumonía, además de los que padecen de úlceras en la piel o los que recibe diálisis renal, así lo explicó Elvia Manuela Gallegos Neyra, investigadora.

El factor de riesgo más preocupante es que aún no existe un tratamiento adecuado con el que se pueda combatir a estos microorganismos, sumándose al hecho de que el personal médico y de laboratorio muy rara vez las tienen presentes como causantes de enfermedades.

¿Qué lugares son más propensos a la creación de las amibas?

Los lugares con mayor probabilidad de contar con estos microorganismos son manantiales termales, presas, lagos, ríos, agua estancada o pozas, además de los cuerpos artificiales no clorados como lo son jacuzzis, también lugares de actividades como jugar con aspersores, usar lentes de contacto al nadar y contar con una lesión o estar inmunodeprimido.

Se recomienda el uso de pinzas nasales, no nadar usando lentes de contacto, no dejar que entre agua por la nariz ni tampoco que los niños no jueguen con mangueras o rociadores sin supervisión de un adulto, ya que pueden aspirar el líquido.

