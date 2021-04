"Estoy orgullosa de mi ciudad": Sheinbaum durante foro virtual de la UNESCO

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participó en el foro virtual de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) Netexplo 2021 "Conectando ciudades", en el que destacó la resiliencia de la población capitalina frente a sismos y la pandemia por Covid-19.

Durante el evento, la CDMX fue premiada con el reconocimiento "Netexplo Linking Cities 2021", entregado por la UNESCO, con el que agradeció a los 9.2 millones de habitantes de la capital mexicana.

Además, durante su particpación, la mandataria local reconoció las acciones implementadas en materia hídrica, cuidado del medio ambiente y movilidad sustentable.

El foro, que se llevó a cabo en París, Francia, Sheinbaum expresó que la Ciudad de México se caracteriza por su solidaridad y ha desarrollado a lo largo de la historia una red resiliente digna de ejemplo a nivel mundial.

"La pandemia de coronavirus ha sido muy difícil para nosotros, pero al mismo tiempo, los habitantes de la Ciudad de México le demuestran al mundo que no solo somos resilientes, sino que ponemos lo mejor de nosotros mismos para los demás, especialmente en tiempos difíciles.

"Estoy orgullosa de mi ciudad; gracias, a nombre de los 9.2 millones de personas, por este reconocimiento", dijo la científica.

La capitalina señaló que los habitantes de la ciudad se han enfrentado a diversos desastres naturales asociados a la ubicación geográfica de la urbe como sismos, sobreexplotación del acuífero, escasez de agua, contaminación del aire y el crecimiento urbano, condiciones que se han agudizado por el cambio climático.

"Lo anterior también ha permitido desarrollar diversas fortalezas, como uno de los estándares de construcción más robustos, en coordinación con los mejores investigadores estructurales y sismológicos de las universidades mexicanas, y un sistema de prevención en materia de Protección Civil", indicó Sheinbaum.

Netexplo funge como el Observatorio Mundial de la Innovación y el Talento Digital más destacadas a nivel mundial y la UNESCO acoge sus foros anuales desde 2011 con el propósito de identificar los problemas y habilidades necesarias para fomentar un mundo que genere una mejor calidad de vida para las personas.

Ocupación hospitalaria en CDMX, al 28%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 28%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 14 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 496, es decir, 10 espacios menos que en el registro del día 13 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 745, es decir, 1 sitio menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 624 mil 799, que representa un aumento de 3 mil 112 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 262 más, que se agregaron a un total de 40 mil 824.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.