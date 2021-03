Estrategia Mujeres SOS en la CDMX: ¿cómo funciona?

En el marco de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el programa Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta por ti.

Éste es realizado en conjunto con otras mujeres del gabinete del la mandataria capitalina y contará con 232 promotoras que visitarán 222 mil 720 hogares de 170 colonias, con el fin de detectar la violencia temprana contra mujeres en la ciudad, informarles de sus derechos y dónde recibir ayuda.

"Es un grupo de la Red de Mujeres de la Ciudad de México que había iniciado en 2019, después se hicieron algunos ajustes y, ahora en 2021, recuperamos esta política, esta acción comunitaria que lo que busca es que mujeres promotoras del Gobierno de la Ciudad vayan casa por casa en las colonias, barrios y pueblos", compartió Sheinbaum en conferencia.

Además, la doctora compartió información acerca de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, que forma parte de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, en la que se dan a conocer algunos de los centros más importantes de ayuda distribuidos en la capital.

"Hoy presentamos la Cartilla de Derechos de las Mujeres, una guía para reconocer los tipos de violencia y los servicios públicos de atención que existen en la Ciudad. Que las mujeres sepan que no están solas, que el Gobierno de la CDMX está con ellas", compartió Sheinbaum a través de Twitter.

A partir de este lunes, entrarán en funcionamiento los siguientes sitios y servicios públicos:

27 LUNAS

152 Abogadas de las Mujeres

3 espacios de refugio

1 Línea Mujeres

21 hospitales con servicio de atención a la violencia

5 fiscalías especializadas

3 Centros de Justicia para las Mujeres

5 Centros de Atención a Víctimas

5 hospitales para interrupción legal del embarazo

Se movilizan feministas hacia Zócalo

Desde las 09:00 horas, colectivas feministas realizan su movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer hacia los diferentes monumentos de la CDMX.

Durante las manifestaciones del 8M, diferentes agrupaciones de mujeres realizan protestas en diferentes alcaldías de la capital, así lo anunció la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de su cuenta de Twitter.

Se agruparán las manifestantes en Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tláhuac, entre otras.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) compartió la lista de las comunidades que se plantarán en las inmediaciones del Centro Histórico y las diversas demarcaciones:

Colectivas Feministas.

"Justicieras Radicales".

Colectivo Feminista Bloque Negro.

Colectiva Feminista "Orientadoras Comunitarias en Resistencia" (Iztapalapa).

Red Encuentro Feminista de la Periferia: Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Iztapalapa y Coyocacán.

Colectiva Feminista "Marea Vagabunda".

Feministas Orginzadas "Tláhuac".

En la capital, han sido resguardados 34 inmuebles, entre monumentos y centros de comercio, incluidos Palacio Nacional.

Violaciones hacia las mujeres ocurren en casa: Sheinbaum

La doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó en conferencia que la labor de la Red de Mujeres en Alerta Por Ti inicia desde este 8 de marzo.

Además, aprovechó para recordar que el 70% de las violaciones ocurren dentro del núcelo familiar.

"No saben que esta agresión que están viviendo es castigada por la ley y que tienen un gobierno y una fiscalía que está con ellas, que sepan que pueden romper estas cadenas de violencia. La lucha feminista es parte de una lucha de transformacion del país, tiene contenido y contexto, no es la lucha de las mujeres per se.

Hoy presentamos la Cartilla de Derechos de las Mujeres, una guía para reconocer los tipos de violencia y los servicios públicos de atención que existen en la Ciudad.



Que las mujeres sepan que no están solas, que el @GobCDMX está con ellas.

"Aquellos que mercantilizaron los derechos, que hicieron del derecho a la salud una mercancía, no están por los derechos de ellas; aquellos que cerraron las puertas a la posibilidad de desarrollo de la democracia en nuestro país tampoco están en la lucha con las mujeres; en esta ciudad, las mujeres no están solas, hay un gobierno que está con ellas", puntualizó Sheinbaum.