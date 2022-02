Estrena Capital 21 nueva programación en la CDMX con nuevas temporadas

Capital 21, el medio público multiplataforma de la Ciudad de México, estrenará el lunes 7 de febrero una nueva temporada de su barra de opinión: “Aunque usted no lo vea”, “Economía con sazón” y “El Aquelarre” para garantizar el derecho de las audiencias a la información a través del análisis y la interpretación de la realidad nacional y capitalina desde diversos enfoques contrahegemónicos.

"Nosotros no venimos a imponer una verdad, antes la costumbre era dictaminar una verdad y a partir de ahí todo se decidía, no, nosotros venimos a darle voz a todas las verdades que están allá afuera, porque no hay una verdad, hay muchas”, externó Bastián Bilá, productor de la Barra de Opinión de Capital 21.

Acompañado en conferencia de prensa por los conductores de las nuevas emisiones, Bilá celebró la cabida de estos programas en lo que consideró la televisión más pública de la ciudad, donde las y los espectadores podrán encontrar un análisis del discurso mediático, un análisis económico heterodoxo y un análisis con enfoque feminista.

"No puede haber democracia sin medios revisados. Nada en este país, político, económico o mediático, por muy poderoso que sea, puede escaparse del análisis y de la vigilancia de los ciudadanos”, compartió el periodista Jonathan Pérez, conductor de “Aunque usted no lo vea”.

Víctor Aramburu, quien lidera “Economía con sazón”, agregó que este programa expresa una televisión inteligente para un público capaz de entender cualquier tipo de tema, sin lenguajes abstractos o rebuscados, permitiendo que la ciudadanía sea capaz de desmenuzar la realidad del país y, de este modo, dejar atrás las recetas desabridas del neoliberalismo con un giro cómico que evidencie la cabida de la economía en la vida cotidiana.

Asimismo, Renata Turrent, conductora de “El Aquelarre”, adelantó que en su programa se abordarán temas de auge, así como temas invisibilizados desde la voz femenina para develar que no solo los hombres pueden opinar: “Hay mujeres hablando de la reforma eléctrica, de temas electorales, análisis económico, es decir, de cualquier tema siempre hay mujeres que saben mucho”, dijo.

Todos los lunes y jueves a las 22:00 horas, en “Aunque usted no lo vea”, un programa conducido por el periodista Jonathan Pérez (@Jonapolifo3_0), en compañía de diversos analistas, investigadores y periodistas, entre ellos Fabrizio Mejía Madrid (@fabriziomejia) y Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo), se develará lo que no se dice en los medios de comunicación hegemónicos sobre los temas de interés general.

El martes 8 de febrero, también a las 22:00 horas, comienza “Economía con sazón” bajo la conducción del economista Víctor Aramburu (@varamburucano), programa de análisis económico que, a través de la sátira, el humor y la retoma de elementos culinarios, explicará de manera clara y amena la complejidad detrás de los dogmas económicos hegemónicos.

Finalmente, el miércoles 9 de febrero, a las 22:00 horas, arrancará la nueva temporada de “El Aquelarre”, un espacio de análisis con enfoque feminista conducido por la activista y especialista en políticas públicas Renata Turrent (@rturrent). En dicho programa se profundizará sobre los estereotipos y roles machistas que aún permean en diversos ámbitos de la vida pública del país.

En este sentido, “El Aquelarre” estrenará dos nuevas secciones: por un lado, “Nuestra dipuchula”, un espacio con la diputada local Ana Francis Mor donde se dará cuenta de todo lo que sucede en el Congreso de la Ciudad de México; por el otro, “Mujeres”, una sección sobre feminismo y políticas públicas encabezada por la periodista y youtuber, Meme Yamel, y la feminista y activista, Dana Corres. Ambas secciones se presentarán dos veces al mes a lo largo de la nueva temporada de este programa.

Con esta propuesta programática de opinión, Capital 21 mantiene su compromiso con el momento histórico de transformación política, social y cultural en México y su capital, así como con su exigencia por garantizar el derecho de las audiencias a la información, manteniendo en todo momento su compromiso con la verdad y el respeto a los derechos del pueblo de la Ciudad de México.

Los programas de la barra de opinión contarán con retransmisiones semanales: “Aunque usted no lo vea” los martes y viernes a las 16:00 horas; “Economía con sazón” los miércoles a las 16:00 horas y “El Aquelarre” los jueves a las 16:00 horas. Toda la programación se transmitirá por la señal de Capital 21 (21.1 de televisión digital abierta, así como en el 21 de HD IZZI y TOTALPLAY), y a través de la página web (www.capital21.cdmx.gob.mx).

