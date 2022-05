Estudiante amenazó con tiroteo en secundaria de la Venustiano Carranza, acusan

Un menor de edad amenazó con usar un arma contra sus compañeros de la Secundaria Diurna 88, en la alcaldía Venustiano Carranza, según denunció a través de redes sociales el usuario @rOzappa.

“En la secundaria Diurna 88 de la #CDMX, se han recibido amenazas de disparar contra sus compañeros", escribió en su cuenta de Twitter.

Y es que de acuerdo con el denunciante el alumno ya había amenazado con una navaja a sus compañeros el pasado 19 de mayo, pero la directora del plantel no hizo caso.

El usuario publicó una fotografía de una conversación en WhatsApp en la que el alumno habría escrito: “Si no quieren morir no vengan". "Dispararé a todos lados mañana". "Por eso no vengan". "Abisales a tus mejores amigos".

Al ser cuestionado por su interlocutor afirmó: "Es en serio". "Mi padrastro tiene una pistola". "Mañana no vengan", insistió y aseguró que estaba harto de todos, por lo que después de disparar a quien encontrara se suicidaría.

En tanto que, según versiones la Alcaldía Venustiano Carranza habría informado de la amenaza a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Gobierno de la Ciudad de México, mientras que el usuario @rOzappa habría interpuesto la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que enviará una brigada para confirmar que el alumno que supuestamente amenazó no sea víctima de violencia familiar. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado públicamente este hecho.