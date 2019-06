Estudiante de Medicina de la UNAM se burla de mujer en parto

Ciudad de México.- Un video que se encuentra circulando en redes ha indignado a miles de usuarios, pues muestra la insensibilidad de al parecer una estudiante de medicina hacia una paciente que esta a punto de dar a luz a su bebé, ya que es ella misma puso en el video “Bienvenidas a Toco señoras de 15 años con 3 de dilatacion”, mientras que en el video se puede ver a la estudiante riendo y al fondo una mujer que pide auxilio.

Auxilio, porfavor, se puede escuchar de fondo.

La joven, de acuerdo con Reporte índigo, fue identificada como Dra. Malinka, quien compartió en sus redes el video, sin embargo, ante la polémica que no causó ninguna gracia en los usuarios, tuvo que borrar su cuenta, pero algunos guardaron el video.

Y precisamente un hecho que al parecer para ella fue cómico, para los demás no, ya que los usuarios la calificaron de insensible y la causante de una tragedia hacia la mujer embarazada o el bebé de la misma.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter que se encuentra investigando el caso de la estudiante de medicina, quien se burló de una jovencita de al parecer 15 años, que se encontraba en labor de parto.

“La Facultad de Medicina está realizando la averiguación correspondiente con las instituciones de salud y sus profesores sobre la alumna @DraMalinka @germanfajardo”, escribió la institución en Twitter.

Otro hecho reciente que indignó fue en el ISSSTE de Querétaro, cuando circuló un video que mostró el momento en que el personal medico del Hospital General “Querétaro” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) baja un cadáver en una camilla por las escaleras del nosocomio porque los elevadores se encuentran descompuestos.

Dicho material fue difundido por Diario Querétaro, quien informó que los dos elevadores que están en el hospital se descompusieron; uno hace más de un año y el otro el domingo, cuando varias personas se quedaron atrapadas.

Así que por lo anterior no les quedó más a los empleados que subir y bajar a personas recién operadas o que se encuentran en terapia intensiva.

De acuerdo con testigos, señalan que no hay quién ordene las reparaciones necesarias, y además refirieron que no es solamente los elevadores los que no sirven, si no que no hay lavadoras ni medicamentos suficientes.

La directora de dicho nosocomio, Diana Miranda Salazar, difundió a través de su Twitter un supuesto oficio dirigido hacia el subdelegado de administración del ISSSTE, Víctor Ali Cadena, en el que le informa acerca de las fallas de los elevadores, por lo que anuncian que solo se operará con el área de urgencias y hospitalización.

Hasta el momento el ISSSTE ha confirmado o desmentido la información.