Estudiante de Milpa Alta participará en la NASA, busca apoyo para cubrir gastos

Ciudad de México.- Álvaro Carrizosa Regules, estudiante de séptimo semestre en la Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico Nacional de México, campus Milpa Alta, fue seleccionado para formar parte de un proyecto de la Asociación Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

Álvaro, de 22 años de edad, participará en la novena edición del International Air and Space Program (IASP), un programa educativo de cinco días que involucra trabajo en equipo, resolución de problemas y comunicación entre estudiantes e ingenieros expertos de la NASA para adaptarse y resolver cualquier problema inesperado.

Durante el periodo de confinamiento por Covid-19 en la Ciudad de México, Álvaro ha aprovechado para participar en varios eventos virtuales sobre tecnología, los cuales le han proporcionado los conocimientos para formar parte del “International Air And Space Program 2021”.

Su participación en dicho proyecto se concretó con la propuesta de una solución innovadora para IoT en Marte, la cual contribuiría al avance tecnológico de la humanidad en temas aeroespaciales. También acreditó una entrevista en inglés acerca de los conocimientos previos.

"Después de entrevista recibí la carta de aceptación para asistir al programa", explicó el joven sobre el proceso de selección, quien a su vez ha liderado eventos de innovación y creado proyectos tecnológicos digitales que ayudan a resolver problemas sociales,de medioambiente y del espacio.

La más reciente participación del joven fue en Space Apps NASA CDMX 2020, donde recibió el primer lugar en la categoría de Mayor Impacto Galáctico con el desarrollo de un Juego en realidad Aumentada.

"Quiero aportar los conocimientos de tecnología que he adquirido, además de crear e innovar nuevos proyectos con otros participantes. Me define mi creatividad para solucionar problemas. Quiero adquirir y fortalecer más mis conocimientos acerca del espacio, ya que es un área que me apasiona mucho", expresó el joven ante el proyecto en puerta con la NASA.

Finalmente, Álvaro destaca que tener un lugar en este programa sería muy enriquecedor para sus habilidades aunque confiesa que busca apoyo para costear los gastos del traslado y hospedaje, es por ello que solicita el apoyo de la comunidad con aportaciones voluntarias a la cuenta bancaria a su nombre en BBVA.

